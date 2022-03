Česko, Polsko a Slovinsko mají plán, jak skončit válku na Ukrajině. Takhle zní deset opatření, která navrhují

Seznam kroků představil na webu Politico polský premiér Mateusz Morawiecki. „Za prvé musíme odříznout všechny ruské banky od mezinárodního platebního systému SWIFT. Jinak se ruská ekonomika během pár týdnů přizpůsobí novým podmínkám,“ napsal.

Dalším bodem je nutnost společné azylové politikx pro ruské vojáky, kteří „odmítají sloužit zločinnému režimu v Moskvě“. „Za třetí musíme úplně zastavit ruskou propagandu v Evropě. Svoboda slova neznamená právo lhát,“ upozornil předseda polské vlády.

Čtvrtým úkolem je podle středoevropských spojenců uzavření evropských přístavů pro ruské lodě. Ten je spojen s pátou podmínkou: přerušení silniční dopravy mezi Ruskem a EU.

„Za šesté musíme uvalit sankce nejen na oligarchy, ale na celé jejich podnikatelské prostředí. Za sedmé musíme pozastavit víza všem ruským občanům, kteří chtějí vstoupit do EU. Ruský lid musí pochopit, že ponese následky této války. A doufáme, že se k (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi obrátí zády,“ zdůraznil Morawiecki.

Dalším krokem jsou sankce na všechny členy Putinovy ​​strany Jednotné Rusko, protože „moc dobře vědí, co se děje na Ukrajině, takže jejich spoluúčast je nesporná“.

Unie by také měla zavést úplný zákaz vývozu do Ruska těch technologií, které lze použít pro jeho válečné. Desátým krokem je pak vyloučení Ruska ze všech mezinárodních organizací. „Nemůžeme sedět u jednoho stolu jako zločinci,“ podotkl Morawiecki.

Bude to stačit, myslíš?

Polský premiér předjímá i to, co by mělo nastat, pokud by série zmíněných opatření stejně nestačila. „Pokud to nezastaví válku, musíme jít dále. V Kyjevě jsme navrhli mírovou misi pod záštitou NATO a dalších mezinárodních organizací. Pokud nedokážeme zavést účinné sankce, nemáme na výběr: Musíme chránit lid Ukrajiny našimi vlastními štíty,“ napsal.

„Skutečnost, že Rusko má jaderný arzenál, nemůže být omluvou pro pasivitu. Musíme si být vědomi této hrozby, ale nemůže nás zadržet. Jinak Putin půjde jen dál,“ varoval.

Morawiecki nedávno navštívil spolu s českým premiérem Petrem Fialou a jejich slovinským kolegou Janezem Janšou Kyjev, kde se osobě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Lidé, se kterými jsem mluvil v Kyjevě, mají více odvahy než lídři největších zemí světa. Potřebují však víc než jen soucit nebo vyjádření solidarity. Potřebují skutečnou podporu,“ podotkl Morawiecki.