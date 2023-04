Příliv z Ukrajiny neustává. Do Česka dorazí 2,5 tisíce lidí týdně

Údaje novinářům představila ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavla Novotná. Od počátku ruské invaze vydalo vnitro více než půl milionu dočasných ochran, zanikla asi třetina z nich.

V Praze se nachází téměř 80 tisíc uprchlíků, ve Středočeském kraji je jich skoro 45 tisíc a v Jihomoravském kraji přes 30 tisíc. Nejméně, necelých 10 tisíc, je běženců ve Zlínském kraji. Při přepočtu na obyvatele jsou pak nejvytíženější opět Praha, a dále Plzeňský a Karlovarský kraj. U okresů má nejvíce registrovaných uprchlíků na obyvatele Tachov s 8,2 procenta, Plzeň-město se 7,2 procenta a Cheb s 6,7 procenta.

O prodloužení dočasné ochrany požádalo zhruba 297 tisíc lidí, zbytek z registrovaných běženců přišel do ČR po začátku roku. V průměru nyní podle Novotné přichází do Česka kolem 2,5 tisíce lidí týdně. Novotná upozornila, že i po revizi čísel bude Česká republika patřit mezi státy, které jsou uprchlickou vlnou na počet obyvatel zatížené nejvíce.

Kraj: Počet uprchlíků: Hlavní město Praha 79 080 Středočeský kraj 44 445 Jihomoravský kraj 32 612 Plzeňský kraj 27 259 Moravskoslezský kraj 18 953 Ústecký kraj 17 021 Jihočeský kraj 16 301 Pardubický kraj 15 201 Královéhradecký kraj 14 251 Liberecký kraj 13 834 Karlovarský kraj 12 690 Kraj Vysočina 12 530 Olomoucký kraj 10 443 Zlínský kraj 9 996 neuvedeno 1 126

Lidé, kteří uprchli z Ukrajiny před ruskou invazí a získali v Česku dočasnou ochranu, si ji mohou prodloužit do konce března příštího roku. Nejprve se museli elektronicky registrovat, což jim zajistilo prodloužení dočasné ochrany do konce září. Díky registraci také lidé získali termín k osobní návštěvě pracoviště ministerstva, kde si dočasnou ochranu prodlouží do konce března. Vízový štítek, který na návštěvě získají, má podle Novotné už zhruba 111 tisíc cizinců, další návštěvy by se mohly uskutečnit asi do dvou měsíců.

Data získaná díky registraci pro prodloužení ochrany bude nyní ministerstvo vnitra dále analyzovat, a to spolu s ministerstvy práce a školství. Při evidenci k prodloužení ochrany se vnitro mimo jiné více zabývalo vztahy mezi uprchlíky. Z dat například vyplývá, že naprostá většina ukrajinských dětí je v ČR se svými zákonnými zástupci, asi v 97 procentech případů jde o rodiče, prarodiče či plnoleté starší sourozence.

Jen minimum dětí má buď nařízeného opatrovníka, nebo se o něj starají jiné osoby - například sourozenci či kamarádi rodičů. Při registraci vnitro od těchto lidí požadovalo prohlášení o tom, že o péči o dítě informovali orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Pokud se uprchlíci nezaregistrovali do minulého pátku, dočasná ochrana jim zanikla. Mohou o ni znovu požádat, musí ale projít stejným procesem jako při první registraci. Stejně jim ochrana zanikne ve chvíli, kdy nepřijdou na pracoviště vnitra pro vyznačení nového vízového štítku.

Dočasnou ochranu je podle nynějších pravidel možné získat nejdéle na tři roky. Podle Novotné se bude další postup řešit na evropské úrovni, první jednání by mohla začít už v červnu.

Většina z lidí, kterým dočasná ochrana skončila, se podle Novotné vrátila na Ukrajinu. Asi pět procent dočasných ochran bylo ukončeno na vlastní žádost, asi 1,5 procenta zaniklo kvůli odchodu člověka do jiného státu EU.