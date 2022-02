Ukrajina chce do EU. Evropský parlament ji má v úterý podpořit, jednota v tom ale nepanuje

Chceme do EU, ohlásil v pondělí prezident Ruskem obléhané Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Ve svých pravidelných videopříspěvcích o to požádal přímo zástupce EU. „Vyzýváme Evropskou unii, aby okamžitě přijala Ukrajinu za svého člena v rámci nové zvláštní procedury. Jsem přesvědčen, že Ukrajina si to zaslouží a že je to možné,“ řekl v příspěvku.

Podle informací serveru Lidovky.cz by Evropský parlament ve své úterní rezoluci měl vyzvat k přijetí Ukrajiny coby kandidátského státu. Pro Lidovky.cz to potvrdil europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Součástí rezoluce skutečně tato výzva má být, podle mě je to ale stále mírné,“ uvedl politik.

Sám prý podporuje, aby sedmadvacítka volání Zelenského vyslyšela, v unijním parlamentu a jeho politické frakci prý ale k takové výzvě nebyla dostatečná politická vůle. Pospíšilova TOP 09 je součástí Evropské lidové strany.

Podle europoslankyně Dity Charanzové (ANO) z liberální frakce Obnova Evropy se hlasy k přijetí Ukrajiny jakožto kandidátské země ozývají. Zrychlení vstupu válkou zmítané země prý podporuje ona i její frakce.

Jiní její kolegové jsou však zdrženliví. „O tomto se nyní nebavme. Ukrajině je třeba pomoci teď hned, klidně vytvořením leteckého mostu. Musí především obstát v zápase o svůj život,“ řekl pro Lidovky.cz eurosposlanec ODS Alexandr Vondra. Po uklidnění situace ale prý nepochybně budou Ukrajinci při úvahách o rozšiřování EU vítanými kandidáty.

„Chápu, že to pan Zelenskyj používá jako mobilizační prohlášení, ale je na to ještě čas,“ dodává k ukrajinským výzvám Vondra. Podle Pospíšila by mohlo být na místě pro Ukrajinu vytvořit speciální statut, který by ji umožnil třeba bezvízový styk nebo se připojit k evropskému hospodářskému prostoru.

Něco podobného by rád viděl v praxi například europoslanec Stanislav Polčák. „Podle mě by EU mohla velmi rychle dát Ukrajině zvláštní status, jako má Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko,“ řekl. Plné členství podle něj možné nyní není, dlouhodobě je ale dle Polčáka nevyhnutelný.

Plnohodnotnou členskou zemí by se Ukrajina měla stát i podle pirátského europoslance Marcela Kolaji. Nic jako zrychlené řízení, jehož použití naznačoval ukrajinský prezident, nicméně podle něj neexistuje. Ukrajinci by si tak podle něj měli projít klasickým třífázovým přístupovým procesem.

V tom však může být problém. O přijetí země do kandidátského stavu rozhoduje Rada Evropské unie, v níž členské země zastupují jejich lídři. Souhlas by však musel být jednohlasný, což při současném rozpoložení evropské sedmadvacítky představuje překážku.

Vlažnější postoje vůči Ukrajinské krizi má od začátku třeba Maďarsko či Francie, stejně tak se akutnost situace hůře vysvětluje státům na úplném západě a jihu Evropy. Itálie, Španělsko či Portugalsko mají navíc svých hospodářských problémů moc a mohou se tak nelibě dívat na vyčlenění dalších unijních zdrojů. Status kandidátské země se totiž pojí i s čerpáním evropských peněz.

I formální uznání Ukrajiny coby kandidátské země neznamená automaticky vstup, i tak by šlo o silné politické prohlášení. Kandidátskými zeměmi jsou v tuto dobu Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko či Turecko. Bosna a Hercegovina s Kosovem jsou vedeni jako potenciální kandidáti. Přijímací proces nemá žádné časové omezení: Turecko si podalo přihlášku v roce 1987, za způsobilé k připojení k EU bylo prohlášeno v roce 1999, členem však není dodnes.