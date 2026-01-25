Sto milionů za pět dní. Češi se složili na mrznoucí Ukrajinu, děkuje jim i Pavel

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Pokoření milníku oznámil v neděli večer spoluautor projektu Martin Ondráček. Na síti X poděkoval všem, kdo přispěli, a vyzval, aby Češi dále posílali „trochu tepla, světla a elektrické energie“ na Ukrajinu.
„Sto milionů korun za pět dní. To je skvělej výsledek. Hodně lidí nám teď volá a gratuluje, ale ono je to jinak. To je vaše práce. Těch šedesát tisíc lidí, kteří přispěli na tuto sbírku, si zaslouží obrovské poděkování,“ uvedl Ondráček. Na sbírku je možné přispět zde.
Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na generátory a záložní baterie ve středu večer. Od té doby vybraná částka neustále roste. „Je to nejrychlejší sbírka, kterou jsme dělali. Dynamika sbírky je neuvěřitelná,“ uvedl v pátek pro iDNES.cz Ondráček.
Za mimořádnou pomoc poděkoval Čechům i prezident Petr Pavel, který na sociální síti X sdílel Ondráčkův příspěvěk.
„Částka sto milionů korun vybraná na generátory pro Ukrajinu je mimořádným výsledkem. Jde o silný signál schopnosti české společnosti projevit solidaritu v těžkých časech a zacílit podporu tam, kde je to nejvíc potřeba. Upřímné díky všem, kteří se na této pomoci podílejí,“ napsal prezident.
Třetí největší příspěvek do sbírky poslal dárce, který se podepsal jako Tomio Okamura. Skutečný předseda SPD přitom pomoc napadené Ukrajině dlouhodobě kritizuje.
Ukrajina čelí nejhorší energetické krizi od napadení Ruskem v únoru roku 2022. Miliony lidí včetně obyvatel Kyjeva jsou bez proudu, tepla a často i pitné vody.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha požádal Evropu o naléhavou pomoc, především o generátory, baterie a vybavení, které mohou zachránit životy. V sobotu Čechům poděkoval za praktickou pomoc, ocenil mimo jiné právě iniciativu Dárek pro Putina.