Česko nestáhne diplomaty ani občany z Ukrajiny, řeklo ministerstvo

Česko se zatím k evakuaci svých občanů a diplomatů nechystá. „Situaci na Ukrajině Ministerstvo zahraničních věcí detailně sleduje. Jsme připraveni učinit nezbytné kroky k ochraně našich zaměstnanců a občanů České republiky, kteří se na území Ukrajiny nacházejí. Za tímto účelem na úterý svoláváme krizový štáb. Už nyní se k situaci na Ukrajině schází pracovní skupina každý den,“ komentovala pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do.

„Neznám všechny detaily, ale jestli evakuovat, tak to rozhodují naše zpravodajské služby. Ty dají jasnou zprávu, jestli je nutné evakuovat, nebo ne. To musíme nechat na nich, to odtud neposoudím. Já předpokládám, že umí dobře analyzovat riziko a vědí, kde ta hranice je,“ řekl pro iDNES.cz bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.

Podle něj mohou čeští občané a diplomaté vydržet na Ukrajině co nejdéle a v minimálním obsazení. V současné době je však podle Svobody lepší na Ukrajinu nejezdit. Že by však nastal s evakuací problém jako při loňském stahování diplomatického personálu a spolupracovníků armády z Afghánistánu, si bývalý šéf Černínského paláce nemyslí. „Myslím, že ne. Znovu ale říkám, že těžko to mohu posoudit, když nejsem na místě,“ doplnil Svoboda.

Ukrajina rozhodnutí USA odvolat rodiny diplomatů z Kyjeva označila za předčasné. Mluvčí ukrajinské diplomacie krok označil za přehnaný.

EU podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella prozatím krok Washingtonu kopírovat nebude. Sedmadvacítka zatím nevidí důvod pro stažení rodin diplomatů, uvedl. „Nemyslím, že bychom museli opustit Ukrajinu a odejít. Ale možná bude mít ministr (Antony) Blinken více informací, o které se s námi podělí,“ řekl před jednáním novinářům v Bruselu Borrell.

Česko daruje dělostřeleckou munici

Podle stanice BBC začala stahovat pracovníky svého velvyslanectví na Ukrajině kvůli obavám z možné ruské invaze i Velká Británie. Odejde jich asi polovina.

O možné pomoci Ukrajině jednají česká ministerstva obrany, zahraničních věcí a další experti, řekl ve čtvrtek premiér Petr Fiala. Česko podle premiéra nad situací na ukrajinsko-ruské hranici nezavírá oči a je znepokojeno ruskými vojenskými manévry, stejně jako celá Evropa či NATO. Česká republika musí hledat cesty, jak podpořit snahu zamezit možné ruské agresi, uvedl Fiala.

Česko chce rovněž darovat Ukrajině dělostřeleckou munici, oznámila ministryně obrany Jana Černochová. Dodávky chce uskutečnit co nejdřív. V případě ruského útoku na Ukrajinu je Česká republika připravena podpořit sankce vůči Moskvě.