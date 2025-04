Setkání Trumpa se Zelenským je nadějí na brzký konec války, říká Farský

Ukrajinský prezident se v sobotu v Římě krátce setkal s americkým protějškem na okraj pohřbu papeže Františka ve Vatikánu. Jednání bylo prvním osobním od únorové roztržky obou politiků v Bílém domě. „Viděl jsem v tom naději, protože ji chci vidět. Naději na brzký konec války a udržitelné příměří na Ukrajině, které nepovede k dalšímu konfliktu a které bude definováno mezinárodním právem, a ne právem silnějšího,“ uvedl v reakci na krátké jednání europoslanec Jan Farský (STAN).

„Západ v tuto chvíli však nemá odhodlání k tomu, aby podpořil Ukrajinu natolik, že by mohla vytlačit Rusko z východních území a z Krymu. Takže to bude skutečně konflikt, který skončí na tom, že území okupovaná Ruskem zůstanou okupovaným územím a Ukrajina bude rekonstruovat svou část pod bezpečnostními garancemi,“ řekl v pořadu Partie na televizi CNN Prima News.

Podle poslance Radka Vondráčka (ANO), který s Farským debatoval, je Trump jediný, kdo může válku zastavit. „Donald Trump ví, o čem mluví. My se soustředíme na to, že až hystericky sledujeme jeho kdejakou chybu. Nebo je kritizován. Člověk má až pocit, že si ten mír někteří lidé nepřejí,“ hodnotí amerického prezidenta.

Farský mu však v tomto pohledu oponoval. „Celou dobu tady zaznívalo, že jediný, kdo to řeší a kdo pomáhá, je Donald Trump a že je jediný, kdo to může vyřešit. Není to tak. Evropa navíc pomohla, když se podíváme na finanční pomoc, více než Spojené státy,“ uvedl europoslanec.

Připomněl však, že je pravda, že v momentě, kdy Američané přestali Ukrajincům pomáhat, začalo obráncům na bojišti téct do bot, ať už šlo o vypnutí sdílení zpravodajských informací či opožděné dodávky munice. „Ukrajinci poté byli za cenu obrovských ztrát vynuceni z Kurské oblasti. Američané mají obrovskou možnost – a teď se omlouvám za to slovo – škodit,“ uvedl Farský.

„Točili jsme se v kruhu, Ukrajina je napadená, musíme zbrojit. Je to vleklý konflikt, každý strana má svoji propagandu a Rusku to vyhovuje. Pro Česko a Evropu je důležité, aby ta válka skončila. Momentálně je nutné přestat střílet a jednat o právním statutu těch území,“ řekl Vondráček s tím, že si nemyslí, že by Rusku šlo o další státy v Evropě. „To, co tu říkají premiér Fiala a další, že Rusko chce táhnout napříč Evropou, je jen propaganda,“ zakončil Vondráček.

Oba politici také reagovali na ohlášenou cestu slovenského premiéra Roberta Fica do Ruska na oslavy konce druhé světové války. Podle Farského je něco takového nehorázné a považuje to za podporu agresora. „Tak bych to neřekl, Slováci nejsou proruští, přistupují k tomu jinak. Bude tam i indický premiér a další zástupci světové elity. My tam nebudeme, ten vztah s Ruskem máme jiný než Slovensko,“ řekl v reakci Vondráček.