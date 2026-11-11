„Čtyři byly potvrzeny už v minulosti, nyní se jednalo o dalších 12 a předběžné potvrzení je takové, že by to mohlo dopadnout,“ sdělil Havlíček. Jeho cestu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. I proto, že český politiky s sebou vzal dosud vůbec největší delegací, v níž většinu tvoří podnikatelé.
Se svým ukrajinským protějškem – vicepremiérem a ministrem energetiky Denysem Šmyhalem Havlíček včera dopoledně zahájil Ukrajinsko-české business forum, pak odjel v jeho voze na návštěvu jaderné elektrárny „Ochranka to k mému překvapení povolila,“ komentoval odjezd ve voze ukrajinského vicepremiéra Havlíček. Do elektrárny s ním mohli jen nejbližších spolupracovníci.
Ještě předtím Havlíček se Šmyhalem na business foru podepsali memorandum o vzájemné energetické spolupráci v oblasti jádra, vodní energetiky a obnovitelných zdrojů. „Dobře si uvědomujeme příležitosti v rámci obnovy Ukrajiny. Minulá vláda o tom ráda mluvila, ale programy stály,“ řekl iDNES.cz ministr ještě před odjezdem na Ukrajinu.
Na business fóru byla podepsána i řada další memorand mezi jednotlivými česko-ukrajinskými firmami. „Týkala se energetické spolupráce. Já jsem s Denysem Šmyhalem v úzkém kontaktu a dnes jsme se zaměřili zejména na vodní energetiku. Mezi firmami byl třeba Litostroj, ale je tady i celá řada společností, které možná nejsou na první pohled tak známé, ale jsou to také standardní dodavatelé energetických technologií,“ uvedl český vicepremiér.
Ten během své návštěvy řeší i to, co je třeba z české strany Ukrajině ještě dodat. „Ráno jsem s Denysem Šmyhalem shlédnul zdokumentované videoútoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu z posledních několika dnů s cílem oslabit Ukrajinu před zimou. Ta situace je vážná a proto je snaha i s jinými evropskými subjekty spolupracovat na bázi obnovy této infrastruktury,“ sdělil český vicepremiér.
Česká republika je připravena Ukrajině pomoci i třeba při obnově poškozené přenosové soustavy u elektřiny. „Je to věc, kterou rovněž diskutujeme a jsme připraveni pomoci,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu. Se Šmyhalem chtěl český vicepremiér řešit mimo jiné i rozšíření těžby plynu pro české firmy.
Stejnou otázku otevřel i na jednání s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým, s nímž se potkal v Kyjevě včera v podvečer. Naopak otevřena prý nebyla otázka případné migrace milionů lidí z Ukrajiny v případě špatného vývoje směrem do Evropy.
Navzdory tomu, že cestu Havlíčka doprovází mimořádná bezpečnostní opatření, zastavila se kolona z důvodu tankování na jedné z benzínek před městem. A Havlíček coby velký milovník piva té příležitosti využil k tomu, aby si obstaral jedno ukrajinské pivo v plechovce. „Chci ochutnat místní,“ vysvětlil ministr, který darem členům ukrajinské vlády, z Česka broušené skleněné půllitry.
O rozšíření těžby plynu Havlíček jednal také ve středu s šéfem vojenské správy Lvovské oblasti Maksymem Kozyckým. „Jednali jsme zaprvé o další spolupráci v oblasti těžby, protože například česká společnost MND je ve Lvovské oblasti aktivní. Máme zájem, aby rozšířila své působení i na ostatní části Ukrajiny, a o tom budu jednat i s ukrajinským premiérem a ministrem energetiky,“ uvedl Havlíček s tím, že na jednání s Koreckým bude usilovat o licenci k další těžbě pro MND.
Delegace, která Havlíčka doprovází, čítá na 100 lidí, převážně podnikatelů. Své zástupce tu mají například právě společnosti MND Ukraine, která je součástí české energetické skupiny MND, PBS group působící zejména v oblasti leteckého, energetického a obranného průmyslu, nebo STV group, což je přední česká zbrojní a průmyslová společnost, která je jediným výrobcem velkorážové munice v České republice.
Připravovány jsou podmínky pro konkrétní obchody a investice v oblasti těžby a energetiky, stavebnictví, strojírenství, ale i v nových technologiích.
„Obnova Ukrajiny představuje pro český průmysl nejen příležitost k získání nových zakázek, ale také prostor pro dlouhodobou spolupráci a uplatnění českých technologií a know-how. Chceme, aby firmy byly nejen dodavateli, ale také dlouhodobými partnery při obnově a modernizaci ukrajinské ekonomiky,“ sdělil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, který ministra a podnikatele na cestě doprovází.
Bilance zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi, tedy jak Českou republikou a Ukrajinou byla podle ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2023 a 2025 pro Česko kladná. Na Ukrajinu loni vyvezli čeští exportéři zboží za asi 63,2 miliardy korun, naopak Ukrajina do tuzemska dovezla zboží za 38,8 miliardy. Oproti roku 2023 export na Ukrajinu vzrostl o 40,9 procenta.