Napětí proti sobě může postavit uprchlíky a nejchudší Čechy. Vláda se musí starat i o ně, říká politolog

Lidovky.cz: Jak vnímají voliči kroky vlády v době války?

Pokud nechá situaci na dobrovolnících, humanitárních pracovnících a dobré vůli občanů, hrozí, že ve společnosti poroste napětí. Teoreticky může proti sobě postavit ukrajinské uprchlíky proti nejchudším, kteří nesou náklady všeobecného zdražování a války. Nejhorší, co může nastat, je, že se postaví chudí proti chudým. To by bylo velké neštěstí.