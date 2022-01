Lipavský: Jsme připraveni i na nejhorší scénář na Ukrajině. Česko zemi daruje dělostřeleckou munici

„Rozhodli jsme se předložit vládě návrh, který by směřoval k materiální pomoci Ukrajině… Chceme dodat dělostřeleckou munici ráže 152 mm a je prodiskutováno i se zástupci Generálního štábu a byl by to dar,“ uvedla Černochová na společném mimořádném tiskovém brífinku s šéfem diplomacie Janem Lipavským (Piráti).

Ten připomněl, že současná série vyjednávaní s Ruskem se odehrává pod pod tlakem Ruské federace, která využívá „vyděračskou taktikou“ spojenou s hrozící vojenskou akcí vůči Ukrajině.

„Pozice ČR je pevná a neměnná. Česká republika se připravuje na nejhorší možný scénář, který může nastat. Jsme připraveni podpořit sankce vůči Rusku, ta debata běží a my se jí aktivně účastníme.,“ řekl.

Ministr zahraničí zdůraznil, že je potřeba zachovat s Moskvou dále komunikovat. „Musí zůstat otevřené komunikační kanály (s Ruskem),“ řekl.

O personální pomoc v podobě například vojenských instruktorů Kyjev nepožádal. Na ministerstvu zahraničí podle Lipavského vznikla zvláštní vnitroresortní skupina, která se situací na Ukrajině zabývá.

Jasný postoj k situaci na Ukrajině zaujala česká vláda už ve čtvrtek. Premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že ministerstva obrany, zahraničních věcí a další experti jednají o možné pomoci Kyjevu.

Šéfka resortu obrany Jana Černochová potvrdila, že zvažuje dodávky zbraní a munice. Situace u ukrajinských hranic je podle ní velmi znepokojivá.

Podle svých slov ale věří, že diplomatická jednání s Ruskem nakonec povedou k deeskalaci současného napětí na hranicích Ukrajiny, kde Moskva shromáždila až 100 tisíc vojáků.

Spojenci na Západě ale podle ní musejí být připraveni na všechny možnosti včetně ozbrojeného konfliktu. „Věřím, že diplomatická jednání povedou k deeskalaci současné situace na hranicích Ukrajiny. Chceme mírový a korektní vztah s Ruskem,“ uvedla už dříve v reakci na dosavadní jednání s Moskvou.