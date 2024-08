Má Kyjev použít F-16 i v Rusku? Je na Ukrajincích, co s nimi udělají, řekl Pavel

„Pokud chceme v souladu s článkem 51 charty OSN Ukrajině pomoci proti agresi a pomáháme jí materiálními dodávkami, ne přímo účastí v bojích, pak je na Ukrajině, jak tyto dodávky zbraní použije,“ reagoval Pavel na otázku, zda je správné, aby dodané letouny F-16 mohly zasahovat i přes hranice Ruské federace.

Podle české hlavy státu je to naprosto legitimní. „Nebýt toho, že Rusko zahájilo agresi a dlouhodobě zasahuje cíle na ukrajinském území, tak by Ukrajina nemusela žádný cíl v Rusku zasahovat. Je to bohužel konflikt, ve kterém jsou nejen materiální hodnoty, ale ve kterém umírají lidé na obou stranách. Ale ten, kdo má hlavní kartu v ruce, je prezident Putin, ten může ukončit válku ze dne na den,“ dodal.

Borrell: Rusko tlačí Ukrajinu ke kapitulaci

Stejný názor zastává i šéf evropské diplomacie Joseph Borrell, který s novináři mluvil před začátkem neformálního setkání unijních ministrů zahraničí, jehož hlavním tématem bude právě situace na Ukrajině. Schůzky se účastní i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Česko zastupuje Jan Lipavský.

„Musíme zrušit omezení týkající se zbraní a umožnit, aby Ukrajinci mohli mířit na cíle, odkud je Rusové bombardují,“ řekl Borrell při společném prohlášení s Kulebou. Jen v pondělí podle něj Rusko vyslalo na ukrajinská města více než 300 raket a dronů. „Je jasné, že chtějí zničit elektrickou infrastrukturu země před nadcházející zimou,“ dodal šéf unijní diplomacie s tím, že zasaženo bylo i množství nemocnic a zdravotnických zařízení. Rusko chce podle Borrella přimět Ukrajinu k úplné kapitulaci.

Podle Kuleby Ukrajina ale již několikrát prokázala, že Rusko dokáže porazit, potřebuje ale pomoc a podporu spojenců. Získat povolení k zásahům také proti legitimním vojenským cílům v Rusku je podle něj zásadní.

„Jsou to většinou místa, odkud jsou vysílány strategické bombardéry, které útočí na ukrajinské vojáky, občany i kritickou infrastrukturu,“ vysvětlil ukrajinský ministr. Když nebudou platit žádná omezení, Ukrajinci podle něj dokážou mnohem efektněji zabránit Rusku v útocích a rovněž i zlepšit situaci ukrajinských vojáků na bojištích.

„Česko použití darovaných zbraní neomezuje“

Česká republika podporuje výzvu, aby Ukrajina mohla použít poskytnuté zbraně podle vlastního uvážení. „Česko, když dodává zbraně na Ukrajinu, jejich použití neomezuje,“ řekl českým novinářům v Bruselu ministr zahraničí Lipavský.

„Neklademe si podmínky a to z jediného prostého důvodu, protože Ukrajina má právo bránit se proti agresi podle mezinárodního práva a taková obrana se může odehrát i na území agresora,“ dodal ministr s tím, že bude nabádat spojence Kyjeva, aby od svých omezení ustoupili.

Šéf ukrajinské diplomacie by s ministry chtěl řešit také zpoždění v dodávkách vojenské pomoci, což je další velký problém, který Kyjev trápí. „Mezi oznámeními o dodávkách pomoci a jejích skutečným dodáním jsou obrovské prodlevy,“ uvedl Kuleba. Veškeré vojenské plánování a kalkulace s tím, co mohou vojáci používat na bojišti, jsou pak podle něj velmi obtížné.

„Děkujeme za veškerou podporu. Zároveň ale vyzýváme naše partnery, aby splnili své sliby a dodali nám vybavení, které slíbili,“ dodal. Zmínil i systémy protivzdušné obrany Patriot, které několik zemí přislíbilo, ale zatím je nedodaly.