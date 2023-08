Zástupce Ukrajinců: Romové jsou bohužel po informační stránce až příliš snadno zneužitelní

Bohdan Rajčinec, zástupce ukrajinské menšiny v Radě vlády ČR.

Lidovky.cz: Panuje v Česku nenávist mezi Romy a Ukrajinci?

Nemyslím si, že jde o nenávist. Není žádný důvod, proč by občané Česka, kteří se hlásí k romské národnosti či kultuře, a Ukrajinci, z nichž někteří jsou občany této republiky, ale většinově nikoliv, by mezi sebou měli mít nějakou nenávist, a to jak bytostně zakořeněnou, tak jakoukoliv jinou.

Řada lidí v poslední době zareagovala na citlivé podněty, které přitom vznikaly i mimo obě komunity. Už nyní jsou v médiích dementovány zvěsti o napadeních a násilí, které prostě nebyly pravdivé. Přijde mi, že po informační stránce jsou Romové velmi snadno zneužitelní. Domnívám se, že mají-li pocit, že jsou jim upírána práva a viní z toho Ukrajince, tak jen reagují na velmi neobjektivní informace. Stačilo nadhodit několik nepravd a ta koule se začala nabalovat dál a dál.

Lidovky.cz: Koho z toho vinit?

Velký černý puntík si v tomto ohledu vysloužili nejen negativní influenceři (označení pro známou osobnost, která svými názory ovlivňuje ostatní, často na sociálních sítích – pozn. red.), ale i někteří politici. Ti se na sociálních sítích hned chopili jednotlivých incidentů. Nějaké sice bezpochyby vznikly, ale policie je také podle zcela standardní procedury vyšetřuje.

Avšak jde o záležitost jen několika málo míst v Česku. Přičemž ale také neříkám, že napětí nevzniklo. Určitě vzniklo. Je třeba s dotčenými lidmi mluvit, o což se nějakým způsobem snažíme skrze Ukrajinskou iniciativu, zatímco romské organizace to zase dělají přes své.

Lidovky.cz: Víte o nějakém konfliktu, který nebyl medializován, kdy Ukrajinec napadl Roma?