Od běženců nečekejte přehnaný vděk, říká psycholožka. Radí, jak by se k nim Češi měli chovat

Lidovky.cz: Co aktuálně ukrajinští uprchlíci prožívají?

Záleží na tom, z jakého města pocházejí a v jaké fázi se jim podařilo ze země dostat. Obecně se dá říci, že první reakce je ve většině případů šok. Může se nám zdát, že mají oploštělé emoce a neventilují je ven. Jejich první starost je hlavně přežít, a až když se dostanou do bezpečí, tak emoce vyplavou na povrch. To je něco, co se bude objevovat ještě dlouho. Další skupina běženců to ale může mít naopak, část uprchlíků je plačtivá a na první pohled vidíte, že jsou hrozně smutní. To se nejčastěji týká těch, kteří mají aktuálně někoho z rodiny v zasažených oblastech a mají o ně obrovský strach.