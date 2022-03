Uprchlická kalamita ochromila Prahu, hasiči rozvezou Ukrajince do krajů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hasiči podle mluvčí hasičského sboru Pavly Jakoubkové vypravili čtyři autobusy s uprchlíky do dalších krajských center, dva míří do Jihočeského kraje, jeden do Kutné Hory a jeden do Liberce.

Před přetížením pražského centra varoval už po poledni primátor Prahy Zdeněk Hřib. Dodal, že magistrát požádal o řešení situace stát. Podle něj v centru čekalo po poledni na odbavení asi 2 000 lidí.

Další lidé, kteří nyní přicházejí, by museli na odbavení čekat až do rána. Problém je podle Hřiba i s ubytováním, protože v metropoli již kapacity nejsou.

Hřib řekl, že v případě stop stavu by centrum přijímalo pouze ty uprchlíky, kteří nemají kde zůstat a potřebují zajistit ubytování. Těch je v tuto chvíli výrazná menšina, v neděli centrum odbavilo 3 284 lidí a ubytování zajistilo pro 180 z nich. Další stovky lidí bez ubytování nicméně podle primátora odjely do mimopražských center, a to buď z Vyšehradu nebo přímo z hlavního nádraží.

Není problém lidi přemístit

Asistenční centra Středočeského kraje v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi v neděli obsloužila zhruba 930 ukrajinských běženců. V úterý kraj otevře další centrum s nepřetržitým provozem také v Příbrami.

Praha nejprve centrum zřídila v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí, od pátku jej přesunula do většího Kongresového centra. Hřib v pondělí řekl, že město stále neplánuje otevřít další asistenční centrum, protože to není možné z důvodu organizační složitosti a nedostatku pracovníků.

Uprchlíky podle primátora není problém převážet, ale musí být jasné kam. „Přepravní kapacita není v tuto chvíli limitem, limitem je to, aby nám Národní asistenční centrum sdělilo, do kterých center ty lidi můžeme vozit,“ řekl.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Museli jsme vyhlásit stop stav asistenčního centra pomoci v Kongresáku! Personální kapacity jsou vyčerpané a nemáme kde dál brát. Nápor přesahuje možnosti metropole. Budu apelovat na @Vit_Rakusan za větší přerozdělování příchozích do jednotlivých krajů. oblíbit odpovědět

Hřib dále uvedl, že město také jedná o navýšení kapacit lůžek na hlavním nádraží, které slouží především pro ty Ukrajince, kteří Prahou jenom projíždějí na cestě zpravidla do Německa. Jejich počet podle primátora roste a dosavadních 40 lůžek přestalo stačit. „Požádal jsem České dráhy o uvolnění dalších prostor,“ řekl.

Od napadení Ukrajiny ruskou armádou 24. února už se v České republice přihlásilo více než 46 tisíc ukrajinských uprchlíků. Jenom za neděli to bylo 4 112 lidí. Speciálních víz už ministerstvo vnitra vydalo 57 025, v neděli se stejně jako v pátek a sobotu jejich počet pohyboval okolo 12 tisíc. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky od začátku ruského útoku na Ukrajinu z této země uprchlo do sousedních zemí už více než 1,7 milionu lidí.

Ministr vnitra Vít Rakušan v neděli prohlásil, že se do Česka podle odhadů dostalo už 100 tisíc Ukrajinců prchajících před válkou. Další uprchlíci přibývají každým dnem, přijíždějí vlakem, autobusy i auty.

V zemi už vznikají „ukrajinské jednotřídky“, v pondělí se sešli první ukrajinští žáci například v 1. Slovanském gymnáziu v Praze. Ministr školství Petr Gazdík uvedl, že je podle něj možné integrovat až 100 tisíc ukrajinských dětí.