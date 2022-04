Babuška se učí česky. Rodina kdysi sama utekla před Rusy, teď přijala v Brně uprchlíky z Ukrajiny

„Vaříme spolu, nakupujeme a pomáháme si navzájem,“ říká čtyřicetiletá Ukrajinka Tetyana, se kterou na Moravu kromě její matky – babušky – přišel i manžel a dvě dcery.

Čeští manželé nabídli pětičlenné rodině svůj dům a od poloviny března sdílí společnou domácnost. „Chtěli jsme pomoci, přišlo nám to normální,“ vysvětluje Pavel. Sám v roce 1976 emigroval s rodiči do Nizozemska. „Tenkrát jsme také utíkali před ruským režimem, také nám někdo pomohl. Nechci říct, že cítím přímo dluh, ale vnímám to tak nějak automaticky,“ pokračuje muž, který se živí jako právník a ekonom.