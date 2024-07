Ukrajinci bez vzdělání: snadný cíl vykořisťování. Stát by jim měl zajistit místa na školách, soudí odborníci

Zvýšení kriminality, zátěž pro sociální systém i nevyužití potenciálu pro český pracovní trh. I to může podle odborníků přinést fakt, že zhruba tři čtvrtiny válečných uprchlíků ve věku od 15 do 18 let v ČR nechodí do školy. Mezi důvody patří jejich neochota, nedostatek míst na středních školách, ale i špatná finanční situace, kvůli níž musí místo studia pracovat. Stávají se tak snadnými cíli vykořisťování.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit