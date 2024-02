Polovina uprchlíků žije pod hranicí chudoby, další mohou přibývat, varují neziskovky

Podle Martina Rozumka z Organizace pro pomoc uprchlíků je Česko v integraci běženců z Ukrajiny příběhem úspěchu.

„Počet lidí, kteří pracují a chodí do škol pořád roste. Až 72 % lidí v produktivním věku je pracovně aktivních, 93 % dětí chodí do školy,“ říká Rozumek a upozorňuje i na negativa. „Až 57 procent lidí žije pod hranicí chudoby. Každý druhý středoškolák, který by mohl chodit na střední školu, na ní nechodí. A to je problém,“ pokračuje.

Do budoucna je podle něj potřeba nadále podporovat Ukrajinu, na kterou se uprchlíci nevrací, naopak další přichází. Dodává, že situace by se mohla za určitých okolností i zhoršovat.

„Situace na Ukrajině se nevyvíjí dobře a pokud by například padl Charkov, může přijít další vlna uprchlíků,“ vysvětluje a dodává, že v takovém případě je třeba zajistit lidem důstojné bydlení. „Pokud se stane, že uprchlíci budou končit na ubytovnách, tak následně hrozí i obchod s chudobou,“ upozorňuje. Česko by se dále mělo snažit poskytovat příchozím také psychologickou a psychiatrickou pomoc.

Chybí jazykové dovednosti i legislativa

V současnosti má českou dočasnou ochranu přes 380 000 běženců z Ukrajiny. Podle Šimáčkové Laurenčíkové přichází týdně kolem 1 300 uprchlíků, což je podle ní stále vysoký počet. Zmocněnkyně ocenila, že zhruba 120 000 Ukrajinců s dočasnou ochranou je ekonomicky aktivních, pod úroveň své kvalifikace jich podle ní ale pracuje 61 procent. Vedle výuky češtiny a snazšího uznávání kvalifikací je také podle Šimáčkové Laurenčíkové potřebné zaměřit se na částečné úvazky.

Za jeden z prvořadých současných úkolů označila vládní zmocněnkyně přesun co největšího počtu ukrajinských uprchlíků z nouzového do běžného ubytování. Podle ředitelky Sdružení pro integraci a migraci Magdy Faltové počet lidí v nouzovém ubytování klesá. Od září se podmínky nouzového ubytování dále zpřísní. „Tím, jak bude přicházet od září zásadní změna, konec roku bude velmi složitý,“ míní Faltová.

Je podle ní nutné, aby ukrajinští běženci skutečně přešli od příštího roku do českého systému sociálních dávek. „Pokud toto dobře nezvládneme, můžeme se dostat do situace, kdy uprchlíci budou ve velkých sociálních problémech,“ míní Faltová. Vládní zmocněnkyně podotkla, že teprve potom, co běženci budou vpuštěni do systému běžných dávek, bude tento systém efektivní a spravedlivý.