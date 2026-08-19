Krajský soud v Plzni v minulém týdnu rozhodoval o několika občanech Ukrajiny, kteří napadli rozhodnutí ministerstva vnitra. Potvrdil zamítnutí mezinárodní ochrany i umístění v zařízení pro cizince.
Od 5. srpna EU zpřísnila podmínky pro nově příchozí z Ukrajiny. Dočasnou ochranu nově dostanou jen lidé, kteří splnili své vojenské povinnosti na Ukrajině a kteří o tom předloží důkaz.
Žadatelé o dočasnou ochranu musejí od srpna při podání žádosti předkládat dokumenty, které dokazují, že splnili vojenskou povinnost, nebo že z ní dostali od ukrajinských úřadů výjimku. Věc se týká především mužů v branném věku. Opatření reaguje na vývoj ukrajinských vojenských potřeb.
Ukrajinec V. K., o jehož případu plzeňský soud rozhodoval, uvedl, že mu po návratu na Ukrajinu hrozí vážná újma kvůli válce a případnému povolání do armády. Namítal také, že odmítá účast v bojových operacích z osobního a morálního přesvědčení.
Podle soudu ale samotná válka ani obava z povolání do vojenské služby nejsou důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. „Branná povinnost a povinnost vykonat vojenskou službu samy o sobě nezakládají důvod pro udělení mezinárodní ochrany, neboť představují základní státoobčanské povinnosti,“ uvedl soud.
Muž je navíc vojákem v záloze, takže nesplňuje podmínku civilisty pro doplňkovou ochranu z důvodu svévolného násilí. „Ani vyhýbání se vojenské službě či dezerce, byť by byly postihovány trestněprávními prostředky, nepředstavují podle ustálené judikatury a mezinárodních závazků samy o sobě důvod pro udělení mezinárodní ochrany,“ konstatoval soud.
K mužově tvrzení o výhradě svědomí soud uvedl, že ji vznesl až v žalobě. V předchozím řízení o hlubokém morálním přesvědčení nehovořil a navíc v minulosti absolvoval vojenský výcvik a asi rok a půl sloužil v armádě.