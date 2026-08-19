Mám strach z války, řekl voják v záloze. Ale soud Ukrajinci nárok na ochranu neuznal

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  15:28aktualizováno  15:28
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Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Muž z Ukrajiny neuspěl u plzeňského krajského soudu s žalobou proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které mu nepřiznalo mezinárodní ochranu v Česku. Cizinec, umístěný v zařízení pro uprchlíky v Balkové na severním Plzeňsku, žádal o ochranu kvůli válce v jeho zemi.

Krajský soud v Plzni v minulém týdnu rozhodoval o několika občanech Ukrajiny, kteří napadli rozhodnutí ministerstva vnitra. Potvrdil zamítnutí mezinárodní ochrany i umístění v zařízení pro cizince.

Od 5. srpna EU zpřísnila podmínky pro nově příchozí z Ukrajiny. Dočasnou ochranu nově dostanou jen lidé, kteří splnili své vojenské povinnosti na Ukrajině a kteří o tom předloží důkaz.

Žadatelé o dočasnou ochranu musejí od srpna při podání žádosti předkládat dokumenty, které dokazují, že splnili vojenskou povinnost, nebo že z ní dostali od ukrajinských úřadů výjimku. Věc se týká především mužů v branném věku. Opatření reaguje na vývoj ukrajinských vojenských potřeb.

Ukrajinec V. K., o jehož případu plzeňský soud rozhodoval, uvedl, že mu po návratu na Ukrajinu hrozí vážná újma kvůli válce a případnému povolání do armády. Namítal také, že odmítá účast v bojových operacích z osobního a morálního přesvědčení.

Podle soudu ale samotná válka ani obava z povolání do vojenské služby nejsou důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. „Branná povinnost a povinnost vykonat vojenskou službu samy o sobě nezakládají důvod pro udělení mezinárodní ochrany, neboť představují základní státoobčanské povinnosti,“ uvedl soud.

Muž je navíc vojákem v záloze, takže nesplňuje podmínku civilisty pro doplňkovou ochranu z důvodu svévolného násilí. „Ani vyhýbání se vojenské službě či dezerce, byť by byly postihovány trestněprávními prostředky, nepředstavují podle ustálené judikatury a mezinárodních závazků samy o sobě důvod pro udělení mezinárodní ochrany,“ konstatoval soud.

K mužově tvrzení o výhradě svědomí soud uvedl, že ji vznesl až v žalobě. V předchozím řízení o hlubokém morálním přesvědčení nehovořil a navíc v minulosti absolvoval vojenský výcvik a asi rok a půl sloužil v armádě.

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