Neunesla odchod z Ukrajiny, tvrdí místní o ženě, která hodila děti do řeky

Obyvatelé Českého Meziříčí, kteří rodinu znají, popisují ženu jako psychicky vyčerpanou. Domnívají se, že těžce nese nucený úprk před válkou na Ukrajině. Do vesnice se rodina přistěhovala právě po vypuknutí ruské agrese. Mladší ze dvou dětí se narodilo už v Česku, starší chodí na základní školu.

„Občas jsme ji tu vídali rozrušeně jezdit na kole sem a tam. Rodina umí dobře česky, ale ona se ani po takové době moc nedomluví. Nejraději by se vrátila zpátky, ale manžel nechce,“ řekl reportérovi iDNES.cz starší muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Otec zraněných dětí pracoval v Česku sezonně už v předchozích letech. Když vypukla válka, zkontaktoval svého zaměstnavatele, který mu nabídl práci a jeho rodině zprostředkoval ubytování. Jenže manželka se chtěla vrátit zpátky. Domů jednou dokonce sama odjela, pak se vrátila a chtěla pak odjet i s dětmi.

„Paní teď přišla do školy dítě omluvit, že budou několik týdnů pryč. Po učitelce chtěla, aby to neříkala manželovi. Ta jí měla odpovědět, že to nejde, protože otec je zákonný zástupce,“ pokračoval muž.

Redakce chtěla tvrzení ověřit ve škole, ta však jakékoliv komentáře odmítla. „S ohledem na to, že chceme děti chránit, se k tomu nebudeme nijak vyjadřovat,“ omluvilo se vedení školy.

Podle psychologa Jana Laška je pravděpodobné, že žena svým činem mínila řešit situaci, kdy se chtěla vrátit domů, zatímco manžel nikoliv.

„Já myslím, že motivem byly spíše partnerské vztahy. Setkáváme se s tím, že tito lidé si řeknou, že v dané situaci už další život nemá cenu. Ona prostě řešila pro sebe neřešitelné tímto způsobem,“ vysvětlil psycholog Jan Lašek.

Svědek děti z vody vytáhl

Reportér iDNES.cz na místě hovořil s několika svědky události. Dění na mostě přes řeku Dědinu v samém centru Českého Meziříčí sledoval v pondělí krátce před 10. hodinou i starosta Milan Žďárek (STAN).

„Stál jsem zrovna u okna a mluvil s kolegou, když jsem si všiml, jak žena odvedla stranou starší dítě. Říkal jsem si, že to malé tam pobíhá, aby nevběhlo pod auto. Hned se ale vrátila a odvedla bokem i mladší. Zmizeli však za stromem, který mi další výhled blokoval,“ popsal Žďárek.

Ideální pohled na most se nabízí z nedaleké cukrárny. Ta však byla v pondělí dopoledne zavřená a nikdo v ní nebyl. Provozovatelé, kteří jinak tou dobou uklízí interiéry, byli zrovna mimo město. „Je to zajímavá náhoda, protože tady máme i kameru, ale dopoledne zrovna nešel proud,“ řekl majitel podniku.

Kdo však na most viděl, byl šéf stavební firmy, která nedaleko pracovala. Zrovna když odjížděl ze stavby, všiml si, jak matka hodila dolů nejprve mladší dítě a pak starší.

„Hned jsem zastavil a vrhl se pro ně do vody. Proud je unesl na druhou stranu. Vytáhli jsme je ven, dali je do auta, aby byly v teple, a zavolali policii a záchranku,“ popsal stavař Jiří Hanuš.

Další svědci podle starosty později vypověděli, že matka na zachránce volala, aby nikoho nepřivolával, že budou v pořádku. To však Hanuš nepotvrdil: „Vůbec jsem nevnímal, jestli něco volá. Šlo mi hlavně o ty děti.“

Když po chvíli dorazila na místo policie a záchranka, došlo i starostovi, že dění na mostě nebylo jen tak náhodné. „Hned jsem se tam šel podívat. Vrtulník přistál přímo na mostě, protože křižovatka byla plná aut záchranných složek,“ doplnil Žďárek.

Žena i obě děti skončily ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Podle lékařů měly štěstí a už při příjezdu nebyly ve vážném stavu. Lékaři přesto museli kvůli výšce mostu provést řadu vyšetření, aby odhalili případná vnitřní zranění.

„Jejich stav je stabilizovaný a jsou mimo ohrožení života,“ potvrdil mluvčí nemocnice Jan Špelda.

Policie případ vyšetřuje jako pokus o vraždu. Ženu však zatím neobvinila, případ je ve stádiu prověřování okolností. „Žena měla úmyslně přehodit přes zábradlí své dvě nezletilé děti. Ty následně spadly z výšky přesahující čtyři metry do vody, která je začala unášet. Mladší z dětí při pádu zavadilo o betonový břeh. Jejich matka za nimi poté také skočila,“ popsala policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Řeka Dědina stéká z Orlických hor a hlavně na jaře při tání sněhu hrozí zvýšením hladiny. I proto je v obci vedená v hlubším korytě a most se klene čtyři metry nad hladinou. Za běžného počasí je však říčka poměrně mělká.

„Jak se říká, přešly by ji kachny, ale teď je tam vody trochu víc,“ řekl starosta.