Úřad vlády a některá ministerstva vyvěsily ukrajinskou vlajku, resorty SPD nikoliv

V případě SPD se jedná o budovy ministerstva obrany, zemědělství a dopravy. „Za hnutí SPD a za naše ministerstva se dnes (v úterý) vlajka nevyvěsila,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí SPD Lenka Čejková.
Vlajka se nevrátila ani na resort spravedlnosti, které má jako nestraník ve správě Jeroným Tejc (za ANO). „Vyvěšení více než dvou vlajek není na ministerstvu spravedlnosti možné,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
Na budově ministerstva zahraničí je vlajka Ukrajiny stále, nezměnilo se na tom nic ani po nástupu Petra Macinky (Motoristé). Vlajka napadené země v úterý visí také na budově ministerstva kultury, které vede Oto Klempíř (Motoristé).
Na hlavní budově ve Sněmovní 4 ukrajinská vlajka vyvěšená není. Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura sundal vlajku z budovy Sněmovny už v listopadu, jen krátce poté, co byl zvolen jejím předsedou. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ sdělil tehdy pro iDNES.cz. Na budově Sněmovny tak zůstala viset vlajka České republiky, Evropské unie a Izraele. Okamura přitom před volbami sliboval, že na vládních budovách budou pouze české vlajky. Tehdy uvedl, že „proti Izraeli nic nemá“.
Zástupci opozice v reakci na Okamurovo sundání vlajky Ukrajiny reagovali vyvěšením menších vlajek napadené země z oken svých poslaneckých kanceláří.
6. listopadu 2025