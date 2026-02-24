Úřad vlády a některá ministerstva vyvěsily ukrajinskou vlajku, resorty SPD nikoliv

Autor:
  14:28
U příležitosti čtvrtého výročí ruské války na Ukrajině se na některé vládní budovy vrátily vlajky napadené země. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dopředu avizoval, že vlajku vyvěsí na Úřadu vlády. Vrátila se také na budovy ministerstva školství, vnitra či financí, tedy resortů, které spadají do gesce hnutí ANO. Na ministerstvech, která vedou nominanti za SPD, k vidění není.

V případě SPD se jedná o budovy ministerstva obrany, zemědělství a dopravy. „Za hnutí SPD a za naše ministerstva se dnes (v úterý) vlajka nevyvěsila,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí SPD Lenka Čejková.

Úřad vlády připomněl výročí zahájení ruské agrese vyvěšením ukrajinské vlajky na budově. (24. února 2026)
Úřad vlády si připomíná výročí začátku ruské agrese a vyvěsil ukrajinskou vlajku. Vlajka je také na ministerstvu školství, které vede Robert Plaga (za ANO). (24. února 2026)
Úřad vlády připomněl výročí zahájení ruské agrese vyvěšením ukrajinské vlajky na budově. (24. února 2026)
Úřad vlády připomněl výročí zahájení ruské agrese vyvěšením ukrajinské vlajky na budově. (24. února 2026)
17 fotografií

Vlajka se nevrátila ani na resort spravedlnosti, které má jako nestraník ve správě Jeroným Tejc (za ANO). „Vyvěšení více než dvou vlajek není na ministerstvu spravedlnosti možné,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Na budově ministerstva zahraničí je vlajka Ukrajiny stále, nezměnilo se na tom nic ani po nástupu Petra Macinky (Motoristé). Vlajka napadené země v úterý visí také na budově ministerstva kultury, které vede Oto Klempíř (Motoristé).

Na hlavní budově ve Sněmovní 4 ukrajinská vlajka vyvěšená není. Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura sundal vlajku z budovy Sněmovny už v listopadu, jen krátce poté, co byl zvolen jejím předsedou. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ sdělil tehdy pro iDNES.cz. Na budově Sněmovny tak zůstala viset vlajka České republiky, Evropské unie a Izraele. Okamura přitom před volbami sliboval, že na vládních budovách budou pouze české vlajky. Tehdy uvedl, že „proti Izraeli nic nemá“.

Zástupci opozice v reakci na Okamurovo sundání vlajky Ukrajiny reagovali vyvěšením menších vlajek napadené země z oken svých poslaneckých kanceláří.

6. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.