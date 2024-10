Třetinu munice z české iniciativy už máme, řekl ukrajinský velvyslanec. Věří ve vstup do NATO

Nemá informace o tom, že by s municí byly potíže, o jakých nedávno informoval německý list Handelsblatt. Zároveň podle ambasadora Ukrajina jedná s českým ministerstvem obrany o rozšíření iniciativy.

Do české iniciativy, která shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici i v zemích mimo EU, do konce srpna přispělo 15 zemí. ČR přispěla téměř 866 miliony korun. S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo EU přišel český premiér Petr Fiala (ODS) na unijním summitu v únoru, tedy v době, kdy se Ruskem napadená země potýkala s akutním nedostatkem munice. Česko funguje jako zprostředkovatel a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení.

Ukrajina si podle listu Handelsblatt v dopise stěžovala Česku, že část dodaných dělostřeleckých granátů vybuchuje předčasně, čímž ohrožuje ukrajinské vojáky i techniku. „Německo je jedním z předních přispěvatelů do české iniciativy. Proč to Německo dělá? Protože si je dostatečně jisté, že tato iniciativa je excelentní, transparentní a skutečně efektivní,“ uvedl Zvaryč. Ukrajinští vojáci podle něj munici ráže 155 milimetrů potřebují. „Má to pozitivní vliv na posílení našich obranných schopností,“ dodal.

Vasyl Zvaryč (nar. 1977) Vystudoval Lvovskou univerzitu, v roce 1999 začal pracovat na ukrajinském ministerstvu zahraničí a postupně působil na velvyslanectvích v Turecku, Polsku a USA.

V posledních dvou letech byl velvyslancem v Polsku.

Z Varšavy do Prahy přesídlil jako velvyslanec na přelomu července a srpna.

Post ukrajinského velvyslance v Česku byl neobsazený téměř dva roky.

Iniciativa by podle něj neměla být podrobena kritice, naopak je prostor pro její rozvinutí. Zvaryč doufá, že dodávky budou pokračovat i v příštím roce. Snahou je také to, aby se iniciativa stala nástrojem pro investice do ukrajinské domácí produkce munice. „Ukrajina navýšila své kapacity, ale potřebujeme nějaké finanční zdroje, abychom je rozvinuli více a měli schopnost vyrábět munici menšího kalibru,“ podotkl. Ukrajina o tom jedná i s českým ministerstvem obrany.

O informacích listu Handelsblatt nechtěl spekulovat. „Neviděl jsem žádné dopisy od ukrajinských představitelů,“ řekl. Považuje to spíše za pokus iniciativu zdiskreditovat. „To by se nemělo dít, protože je skvělá. Je skutečně efektivní a pomáhá našim vojákům na bojišti,“ dodal Zvaryč.

Ukrajinci jsou podle něj za veškerou českou podporu a solidaritu velmi vděční. Zároveň podle něj například při nedávných ničivých povodních ani na chvíli neváhali s nabídkou pomoci České republice. Ukrajinci žijící v Česku se podle něj snaží být užiteční i pro českou ekonomiku. „Přes 70 procent Ukrajinců je zde oficiálně zaměstnáno, platí daně a další poplatky. Částka, kterou Ukrajinci v první polovině tohoto roku dali do státního rozpočtu, je vyšší, než kterou obdrželi v sociální pomoci,“ uvedl.

Rusko nedokáže na Ukrajině dosáhnout svých taktických cílů

Ukrajinský velvyslanec dále řekl, že Rusko nedokáže dosáhnout svých taktických cílů na ukrajinském území, Ukrajina cítí, že ho může na bojišti porazit. Operace v ruské Kurské oblasti, kam ukrajinská armáda na začátku srpna pronikla, podle něj pokračuje docela úspěšně.

„Situace na bojišti je skutečně složitá, ale naši odvážní vojáci odrážejí pokračující ruské útoky. Frontová linie je víceméně stabilní. Ale co je důležité, vidíme, že Rusko nedokáže dosáhnout svých taktických cílů na ukrajinském území. Cítíme, že je můžeme porazit na bojišti,“ řekl velvyslanec. Ukrajina k tomu potřebuje více munice, zbraní, politické podpory i více rozhodných a odvážných kroků od mezinárodních partnerů, míní.

Operace podle Zvaryče odhalila v plné nahotě, že ruský prezident Vladimir Putin se nezajímá ani o ruské občany ve své zemi, natož o Ukrajince na dočasně okupovaných územích. Ofenziva podle něj bude pokračovat do té doby, než donutí Putina ukončit válku a zaručit, že Ukrajině se navrátí území v mezinárodně uznaných hranicích.

„Pro Putina to není válka o území. Chce vládnout světu, prosadit svůj imperialistický přístup. Cílem ruské agrese je absorpce celé Ukrajiny, odstranění celého ukrajinského národa jakožto národa, který chce žít svobodně a samostatně rozhodovat o svém rozvoji,“ řekl velvyslanec. „Putin chce dominovat světu na základě svého starého principu z KGB ‚rozděl a panuj‘,“ podotkl.

Věří ve vstup do NATO, Rusku by rozšířil sankce

Zvaryč zároveň doufá, že na summitu Severoatlantické aliance (NATO) příští rok v Haagu Ukrajina obdrží formální pozvánku do aliance. „Doufám, že na příštím summitu NATO dosáhneme tohoto cíle (formální pozvánky). Je to v zájmu NATO i Ukrajiny. Jsem si jistý, že s Ukrajinou se aliance stane silnější spíše než slabší a euroatlantický prostor bude bezpečnější,“ řekl Zvaryč.

V neposlední řadě také zastává názor, že protiruské sankce by se měly rozšířit na úplné odpojení od platebního systému SWIFT či od možnosti využívat kryptoměny.Zaměřit by se sankce měly také na omezení kapacit pro export ropy a plynu z Ruska či na takzvanou stínovou flotilu zahraničních plavidel přepravujících ruské ropné produkty.

Země Evropské unie v červnu přijaly už čtrnáctý soubor sankcí proti Rusku. Jeho cílem bylo zasáhnout právě proti takzvané stínové flotile zahraničních plavidel, které přepravují ruské ropné produkty. Rusko podle záznamů společnosti LSEG vyváží měsíčně kolem 3,5 milionu tun nafty a plynového oleje s nízkým obsahem síry. Dosavadní sankce se týkaly různých oblastí od energetiky, dopravy, financí, přes obchod, obranu až po média či individuální postihy.

„Cílem sankcí má být zamezení Rusku ve válečné agresi. Pokud pokračuje, měli bychom být aktivnější v posílení postihů,“ řekl Zvaryč. Za zásadní považuje úplné odstřižení Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT, ale také zamezit mu ve využívání plateb v kryptoměnách, čímž se země snaží sankce obejít.

„Zaměřme se na omezení kapacit ve výrobě ropy a plynu a jejich vývozu. Zakročme proti stínové flotile, kterou Rusko využívá k vývozu ropy,“ navrhl velvyslanec. Zaměřit by se sankce podle Zvaryče měly také na námořní infrastrukturu nebo nejpokročilejší technologie.