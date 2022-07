Ukrajinští běženci shání bydlení u příbuzných. Praha nabízí jen stanová městečka či azylová centra

Takhle náročnou službu jsme už dlouho nezažili, shodovali se včera dobrovolníci z pražského asistenčního centra pomoci Ukrajině. A není to jen tím, že takzvané KACPU bylo v hlavním městě téměř měsíc mimo provoz. Už před otevřením budovy v osm hodin ráno čekaly na vysočanském náměstí OSN desítky uprchlíků na udělení „víz“ dočasné ochrany. V jejich rámci je jim poskytnuto povolení k pobytu, pracovní povolení a nárok na zdravotní pojištění.

Trvalé ubytování v městských bytech a ubytovnách už ale ne. Praha nově nabízí jenom možnost strávit pár nocí v provizorních stanových městečkách nebo v azylových střediscích Správy uprchlických zařízení. Pak si každý musí najít bydlení sám. Běženci se proto nejčastěji obrací s prosbou o pomoc na své příbuzné a známé, kteří už v Česku žijí. Tak jako například drobná dvacátnice Anna, jež čekala ve frontě před centrem s malou dcerkou v náručí. Líčí, že pochází ze Žitomirské oblasti, a doufá, že vojenská agrese rozpoutaná ruským diktátorem Vladimirem Putinem brzy skončí. Chce se co nejdříve vrátit domů.

Z jejích úst zní slova vděku za to, že může mezitím v bezpečí pobýt v České republice. S tím, že Praha už neposkytuje na svém území pobyt, je údajně seznámená. V hlavním městě má strýce, u něhož má domluvený i se zhruba šestiměsíčním dítětem azyl. S odjezdem ze své země i tak čekala na poslední chvíli. Po několika minutách se loučí a mizí v jednom z červených hasičských stanů před vchodem do budovy, kam organizátoři vpouštěli lidi zhruba po třiceti. Za dopoledne odbavili v centru 85 lidí, další zhruba dvě stovky čekaly venku.

Schůzka řešení nepřinesla

Dostat alespoň pár slov z přítomných dobrovolníků nebylo skoro možné. Všichni měli plné ruce práce s registrací nebo navigací lidí, z nichž drtivou většinu tvořily ženy. Tlumočnice přebíhaly mezi jednotlivými skupinami, jež se v prostoru přirozeně tvořily.

„Není to tak, že bychom od 16. června, kdy bylo centrum uzavřeno, měli volno,“ řekla pro Lidovky.cz jedna z nich. „Spousta z nás působila i jinde. Já jsem třeba ze středních Čech, takže jsem překládala v kutnohorském KACPU,“ vysvětluje.

Ostatní krajská centra byla po dobu uzavírky toho pražského i nadále v provozu. V regionech totiž na rozdíl od metropole nejsou přeplněné ubytovací kapacity. Jejich nedostatek byl právě důvodem, proč krizový štáb města minulý měsíc rozhodl o tom, že se pražské KACPU uzavře. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) kvůli tomu jednal i s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS).

Na schůzce požadoval, aby kabinet připravil kvůli nedostatku míst v Praze plán relokace uprchlíků do krajů. K dohodě však nedošlo a mimo hru se ocitl nakonec i Hřibův plán snížit migrantům v přeplněných regionech dávky pomoci, což by uprchlíky motivovalo přesunout se do těch méně zatížených.

Na vlastní pěst

V současné chvíli ukrajinští utečenci dostanou v pražském centru dočasnou ochranu a jsou s nimi vyřízeny další administrativní úkony. Ti, kteří nemají takové štěstí jako Anna a jsou bez příbuzných či známých v Česku, pak mají na výběr ze dvou možností. Úřady jim nabídnou nouzové přístřeší a přespání v jednom z dvojice pražských stanových městeček, tedy v Troji a v Malešicích, nebo dočasný přesun do některé z budov Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra. Lůžka v nich se nacházejí po celé republice.

Nemalá část z příchozích Ukrajinců však raději hledá ubytování po vlastní ose. Potvrzují to i dobrovolníci, kteří s nimi v asistenčním centru přicházejí do styku. Už v březnu – jen týden a pár dnů po invazi ruských jednotek – tak například vznikl internetový vyhledávač, přes který mohou najít azyl právě lidé prchající před válkou na Ukrajině. Zájemci jej najdou na adrese hotel.cz/pomoc. Ubytovací zařízení zde nabízejí své kapacity za výrazně nižší cenu, nebo dokonce zdarma.