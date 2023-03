Lidovky.cz: Nastává soumrak živých lékařů?

Zatím ještě ne. Umělá inteligence je prozatím jen rádce a užitečný nástroj. Pomůže rozpoznat věci, které člověk pouhým okem nezachytí, a upozornit na ně. Je to skvělá pomůcka při diagnostice. Rozhodovat ale stále musí lékař. To on vždycky stanoví další postup a léčbu. Je ale pravda, že vývoj umělé inteligence jde velmi rychle dopředu, a to ve všech oborech. Takže uvidíme, jak to bude dál.

Lidovky.cz: Pomůže alespoň vyřešit nedostatek zdravotníků?

No, to možná pomůže. Třeba v mamografii, které se věnuji já, si právě toto od umělé inteligence slibujeme. Dnešní praxe je totiž taková, že jsou na každý mamografický snímek potřeba dva zkušení radiologové. Každý sken se totiž kontroluje, nikdy ho nečte jenom jeden lékař. Vždycky ho nezávisle na něm prohlédne ještě někdo další. Jenomže radiologů se nedostává. Platí to nejenom u nás, ale i ve světě. Pokud tedy zavedeme umělou inteligenci, bude časem možné tohoto druhého lékaře nahradit právě jí.