Umělci v divadle čekají na Klempíře. Ten jim popřál zdar, ale nedorazí

Autor: ,
  10:48aktualizováno  11:59
Na jevišti pražského divadla Palace stojí pět křesel, jedno z nich pro ministra kultury za Motoristy Otu Klempíře. Pozvali ho tam na debatu umělci, Klempíř ale opakovaně v médiích účast odmítl. Trval na schůzce na svém ministerstvu a do divadla zatím nedorazil. Herec Hynek Čermák, který s dalšími ministra zval, v divadle řekl, že oficiální odmítnutí nedostali, proto čekají.
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO, kteří jsou v Bavorsku. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (9. února 2026)

Klempíř popřál účastníkům veřejné debaty zdar a uvedl, že se nedostáví kvůli jednání vlády. Na ministerstvu se ale v úterý mají s Klempířem setkat jiní dva signatáři pozvánky, moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka.

V Praze se na začátku února shromáždění Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla zúčastnili i umělci. Na Staroměstském náměstí vystoupili herec Hynek Čermák, herečka Jitka Čvančarová či zpěvačka Hana Ulrychová. Klempíř poté oznámil, že je chce pozvat na ministerstvo.

Umělci nicméně později pozvali ministra na veřejnou debatu. Dopis s pozvánkou zveřejnil na facebookovém účtu Čermák, podepsali ji také Čvančarová, herci a moderátoři Jagelka a Cibulka a herečka Sarah Haváčová.

Klempíř řekl, že pozvání na ministerstvo pro tyto herce stále platí. „Kobereček, který z toho udělala média, se neměl konat a konat se nebude,“ uvedl Klempíř. Úterní schůzka se podle něj živě přenášet nebude.

Další schůzka na ministerstvu

Na prázdné jeviště divadla s křesly v pondělí před 09:30 vystoupili Čermák a Cibulka. „Žádnou odpověď jsme nedostali. Bylo naší povinností a slušností, abychom tu byli, když jsme ho pozvali,“ uvedl Čermák. Podle něj je mezi místy schůzky velký rozdíl. Na ministerstvu by byla za zavřenými dveřmi, v divadle veřejná před svědky. S Klempířem podle svých slov komunikoval prostřednictvím SMS zpráv. Stream z akce Čermák zveřejnil na svých sociálních sítích.

Klempíř podobnou formou jako Čermáka oslovil také další umělce. Jeho pozvánku do Nostického paláce se rozhodli využít Cibulka s Jagelkou. „Termín jsme našli a zítra, v úterý v 15:00, jdeme za panem ministrem bez ohledu na to, jestli přijde dneska nebo ne,“ řekl Cibulka.

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO, kteří jsou v Bavorsku. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (9. února 2026)
S Klempířem oba chtějí mluvit hlavně o budoucnosti Českého rozhlasu, v němž Cibulka pracuje 27 let. „Máme samozřejmě řadu otázek, které se týkají vůbec jeho osoby v téhle funkci. Je to věc fascinující a mnoha lidem nad tím zůstává rozum stát,“ uvedl Cibulka.

Zaregistroval, že se Klempíř omluvil za své prohřešky z minulosti, konkrétně za spolupráci se Státní bezpečností v polovině 80. let. „Ale pokud jsem něco udělal v minulosti, musím počítat s tím, že v budoucnosti prostě jisté funkce a jisté věci zastávat nikdy nebudu,“ poznamenal Cibulka.

Kanárci v dole

Jeden z tazatelů se umělců ptal, proč se vměšují do politiky. „Myslím si, že politika je věc veřejná. Je to moje ústavní právo vměšovat se do politiky,“ odpověděl krátce Čermák. On i herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová, která také podepsala pozvánku Klempířovi, uvedli, že nepobírají žádný honorář.

Čvančarová umělce přirovnala ke kanárkům v dole jako varování před metanem. „Možná dřív než většina lidí cítíme, že je něco špatně, že tam je ten plyn, kterým se pak všichni udusíme,“ řekla Čvančarová.

Na akci v divadle vedle zvoucí pětice přislíbili účast další umělci. Podle organizátorů jsou mezi nimi například Ota Balage, Jiří Dědeček, Petr Janda, Tomáš Matonoha, Josef Formánek, Robert Mikluš, Jitka Schneiderová, David Suchařípa či Iva Pazderková.

