24. července 2026 14:48
OBRAZEM: Na vrcholu Krkonoš leží čerstvý sníh, jednu kupu vzali útokem i medvědi
Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily velkou kupu pro děti na vrcholu Černé hory a sněhové radovánky si užívají také dva medvědi ve výběhu u stezky v korunách stromů na úpatí Černé hory.
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...