Zemřel „král českých exekutorů“ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let

Úmrtí potvrdil na sociální síti Vránův bývalý kolega z Exekutorského úřadu v Přerově advokát Robert Runták. „V pondělí 22. prosince náhle zemřel někdejší ‚král exekutorů‘ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let. Čest jeho památce,“ uvedl.
Jak informoval server iDnes.cz v roce 2015, Vránova exekutorská firma tehdy zaměstnávala skoro dvě stě lidí, ročně obstarávala odhadem šedesát tisíc exekucí a patřila tak mezi největší v zemi. V celé České republice ročně proběhlo přes tři čtvrtě milionu exekucí.
Byl ve sporu s ministrem
Možná nejznámější český exekutor Vrána se v té době dostal do sporu s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO), jenž na něj podal kárnou žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu pro praktiky, kterých se Vránova exekutorská firma dopouštěla a čelila za to veřejné kritice. Vrána svou rezignací projednání kárné žaloby předešel. Ve funkci skončil na jaře 2016.
„Rozhodl jsem se pro tento krok (rezignaci) po zralé úvaze. Jsem již unaven neustálým mediálním tlakem a útoky vůči mé osobě. Od samého počátku exekutorského úřadu se snažím pracovat tak, abych v maximální míře přispěl k co nejvyšší vymahatelnosti neuhrazených pohledávek. Dnešní doba však není těmto snahám příznivě nakloněna,“ uvedl tehdy Vrána.
Poslední rozloučení s Tomášem Vránou bude 5. ledna v obřadní síni olomouckého krematoria.