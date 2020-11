Úmrtí mladé ženy, jejíž tělo bylo nalezeno v oboře Hvězda, vyšetřuje pražská policie jako vraždu

Praha Úmrtí mladé ženy, jejíž tělo policie našla před necelými dvěma týdny v pražské oboře Hvězda, kriminalisté vyšetřují jako vraždu. Uvedly to televize Prima a Nova, kterým to řekla pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policie už dřív oznámila, že případ může souviset se sebevraždou čtyřiatřicetiletého muže a že se věcí zabývá jako násilným trestným činem.

„V tuto chvíli mohu potvrdit, že jsme ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření z trestného činu vraždy,“ řekla Kropáčová. Další informace podle ní policie nebude s ohledem na vyšetřování poskytovat.



Tělo pohřešované čtyřiadvacetileté ženy policie našla při pátrací akci v oboře Hvězda 9. listopadu. Kriminalisté zároveň potvrdili, že muž, se kterým žena odešla z domu, spáchal v pátek 6. listopadu sebevraždu.

Televize uvedly, že pokud by se ukázalo, že muž byl pachatelem vraždy, policie by případ odložila. Kriminalisté ale ještě musejí mimo jiné zjistit motiv činu a to, jestli se na něm nepodílel někdo další.



Po dvojici policie vyhlásila pátrání v pátek 6. listopadu. Uvedla, že podle záznamu z kamer spolu muž a mladá žena odešli z domu v pražských Stodůlkách. Muže ten den večer srazilo metro ve stanici Vltavská.