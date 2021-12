Česká Édith Piaf, policajt z Pelíšků, Popelka či major Maisner. O které osobnosti Česko za rok přišlo

V uplynulém roce s jedničkou na konci jsme se museli rozloučit s umělci jako Hanou Hegerovou, Libuší Šafránkovou či Ladislavem Potměšilem. Ale také s cestovatelem Miroslavem Zikmundem nebo osobnostmi vědy a byznysu.

LEDEN

3. ledna

Eva Jurinová (†67) - Za socialismu pracovala pro Československou televizi coby reportérka, mezi léty 1995 - 1999 moderovala hlavní relaci televizních novin na TV Nova. Známá je mimo jiné i pro svůj hlas – namluvila veškerá hlášení na lince B pražského metra. Zemřela na rakovinu.

Honza Kringel @Honziczech86 “Ukončete nástup a výstup dveře se zavírají.” Eva Jurinová už vystoupila. https://t.co/twrk3gZFlU oblíbit odpovědět

6. ledna

Vojtěch Steklač (†75) - Spisovatel, překladatel a scénárista původem z Příbrami. Studoval Vysokou školu ekonomickou, ve třetím ročníku ale zběhl na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Psal hlavně knížky pro děti, mezi nejznámější patří série Boříkovy lapálie, příběhy čtveřice kamarádů z pražských Holešovic. Naplno se spisovatelské dráze věnoval od 90. let, zároveň se podílel například na scénáři seriálu Nováci, jenž vysílala TV Nova.

7. ledna

Miloš Beznoska (†61) - Do ligového fotbalu nakoukl už jako sedmnáctiletý už v roce 1977. S Letenskými slavil kromě dvou titulů i prvenství v československém poháru, nastřílel 21 ligových branek. Dařilo se mu i na evropské scéně – se spoluhráči vyřadil Real Madrid z Poháru UEFA. Nastupoval i za Olomouc či Bohemians, u kterých působil i jako asistent trenéra. Byl strýcem Jiřího a Tomáše Rosických.

Michal Mejstřík (†68) - Ekonom a profesor Univerzity Karlovy, v posledních 25 letech opakovaně působil jako externí konzultant mezinárodních organizací (například Světové banky nebo Evropské komise) či české vlády.

V letech 2001 - 2002 řídil tým při zásadní akvizici českého plynárenství skupinou RWE v hodnotě 4,1 miliardy eur. Byl členem dozorčí rady několika plynárenských společností a od roku 2016 také honorárním konzulem Korejské republiky. Zemřel na covid-19.

8. ledna

Antonín Linhart (†80) - Folkový a trampský kytarista, písničkář a zpěvák. Pracoval jako moderátor Country rádia, založil a dlouhou dobu vedl skupinu Pacifik. Je autorem asi 150 písní, mezi ty nejznámější patří beze sporu Velrybářská výprava, Tulácký blues či Mississippi blues.

9. ledna

František Filip (†90) - Filmový a televizní režisér, jenž točil své první filmy už během studií na FAMU. Po škole nastoupil do čerstvě založené Československé televize a vydržel v ní až do svého důchodu, ale i poté s televizí spolupracoval.

9. ledna 2021

Režíroval přes 600 filmů a televizních pořadů pro všechny věkové kategorie, mezi jeho nejznámější díla patří Tři chlapi v chalupě, F. L. Věk, Chalupáři, Rozpaky kuchaře Svatopluka, Ikarův pád nebo Utrpení mladého Boháčka. Zemřel na covid-19.

10. ledna

David Stypka (†41) - V mládí byl novinářem v regionálním tisku, následně se přeorientoval na grafické práce v médiích. Později se vydal na dráhu zpěváka a vystupoval s kapelou David Stypka a Bandjeez, se kterou mu vyšla čtyři alba. Spolupracoval s mnoha umělci, například s Ewou Farnou.

V roce 2016 byl nominován na objev roku v soutěži Anděl, o rok později v téže soutěži získal Anděla za interpreta roku. V létě 2019 onemocněl rakovinou slinivky břišní, v lednu 2021 pak na tuto nemoc a komplikace spojené s covidem-19 zemřel. Byl svobodný, zanechal po sobě tři děti. Posmrtně mu vyšlo album Dýchej, jehož vznik iniciovali kamarádi z kapely.

26. ledna

Hana Maciuchová (†75) - Stejně jako Stypka i herečka a pedagožka Maciuchová měla rakovinu slinivky, jež se jí stala osudnou. V minulosti se také léčila s rakovinou prsou. Vystudovala DAMU, více než divadlu se ale věnovala filmu a seriálové tvorbě.

19. března 2017

Mezi její nezapomenutelné role patřily postavy Anči v Krkonošských pohádkách, Oliny v Ženě za pultem, Milady Blažejové-Bártové v Nemocnici na kraji města, Vlasty Makovcové v Chalupářích či profesorky Mirjam Hejlové v nekonečném seriálu Ulice. V letech 2008 a 2009 získala cenu TýTý pro nejlepší herečku.

31. ledna

Ladislav Štaidl (†75) - Skladatel, textař a hudebník, mladší bratr Jiřího Štaidla (†30). Velký kamarád Karla Gotta (†80), se kterým spolu s bratrem vystupovali ve svém Divadle Apollo či jej doprovázeli na koncertech. S Ivetou Bartošovou (†48) měl syna Artura (25).

31. ledna 2021

V roce 1986 se mu dostalo pocty a byl jmenován zasloužilým umělcem, 28. října 2015 jej prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. Mezi jeho nejznámější písně patří Trezor pro Karla Gotta nebo Oheň, voda, vítr pro Dalibora Jandu. Začátkem ledna 2021 byl hospitalizován v nemocnici s covidem-19, na nějž v poslední den prvního měsíce nového roku zemřel.

ÚNOR

2. února

Libuše Domanínská (†96) - Vlastním jménem Libuše Klobásková si zvolila umělecké příjmení podle rodiště svých rodičů – Domanína. Neuvěřitelných 35 let vystupovala jako emeritní sólistka opery Národního divadla. Kromě toho působila deset let ve Státním divadle v Brně. Proslavil ji její zvučný soprán.

16. února

Otakar Černý (†77) - Sportovní novinář a televizní moderátor vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a dvacet let vyučoval. Kromě toho se externě věnoval práci novináře v Československé televizi.

Kmenovým členem redakce se stal až v roce 1989 a zároveň byl jejím vedoucím. Několik let moderoval politické diskusní pořady Debata a Co týden dal, kde proslul větou „A co na to občan?“.

16. února 2021

Na přelomu milénia dělal dva roky mluvčího Bohumilu Fišerovi na ministerstvu zdravotnictví, poté se ale vrátil do Redakce sportu České televize a podílel se na spuštění kanálu ČT sport. Několik let působil i v komisi rozhodčích FAČR. S manželkou Milenou měl dvě děti.

Jan Sokol (†84) - Filozof, disident, překladatel, vysokoškolský pedagog, politik i kandidát na prezidenta. Tím vším byl Sokol, čtvrtý ministr školství, mládeže a tělovýchovy samostatné České republiky.

Pracoval také jako programátor, později byl vedoucím výzkumným pracovníkem ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Téma počítačů mu přirostlo k srdci a publikoval o nich několik knih a řadu článků. Vzal si Františku Patočkovou, dceru filosofa Jana Patočky.

KnihovnaVáclavaHavla @KnihovnaVH Zemřel Jan Sokol, filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. https://t.co/W16ahHouMk oblíbit odpovědět

17. února

Dagmar Lhotová (†91) - Spisovatelka a redaktorka časopisů pro děti a mládež. Působila v Mateřídoušce, s manželem Zdeňkem Karlem Slabým psala knížky pro děti. S choťem je taktéž autorkou postavy kocoura Vavřince.

22. února

Vladimír Kulhánek (†81) - Vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni, poté učil v Karlových Varech. V době normalizace byl „politicky nespolehlivý“, musel tak školství opustit a pracoval ve stavebnictví.

V letech 1990 až 1994 byl náměstkem primátora Karlových Varů, později byl zvolen senátorem za ODS v obvodu Karlovy Vary. Až do roku 2006 byl v zastupitelstvu města. Jeho synem je Petr Kulhánek, bývalý primátor Karlových Varů a současný hejtman kraje.

BŘEZEN

5. března

Vilém Holáň (†82) - Lidovecký politik, informatik a po sametové revoluci poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění. V 90. letech byl v diplomatických službách, mezi lety 1994 - 1996 byl ministrem obrany a poslancem.

14. března

Helena Fuchsová (†55) - Bývalá atletka patřila v 90. letech mezi nejlepší české běžkyně. Je trojnásobnou medailistkou (stříbro a dvakrát bronz) ze světových halových šampionátů v běhu na 400 metrů, dva bronzy přivezla i z mistrovství Evropy.

Dařilo se jí i na domácí půdě, na MČR byla pětkrát zlatá ve štafetě na 4x400 metrů, v běhu na 400 metrů třikrát vyhrála a jednou byla bronzová, na dvoustovce byla jednou zlatá a čtyřikrát stříbrná.

Po kariéře se stala trenérkou a koučovala například Zuzanu Hejnovou, Kateřinu Siniakovou nebo hokejisty Slavie. Zemřela ve spánku.

AC Sparta Praha @ACSparta_CZ Před pár dny zemřela atletka a trenérka Helena Fuchsová, která v průběhu své bohaté kariéry působila i v atletické Spartě. V podloubí našeho stadionu vzniklo pietní místo k uctění této skvělé sportovkyně. Čest její památce! https://t.co/SNVe5fYwGq oblíbit odpovědět

19. března

Ondřej Höppner (†55) - Expert na bulvární média prohrál boj se zákeřnou nemocí. Stál u zrodu deníku Aha!, byl ve vedení Nedělního Blesku. Chvíli vedl SuperSpy a byl šéfredaktorem deníku Šíp. S manželkou Monikou měl dceru, další dceru měl ze vztahu s herečkou Ivanou Jirešovou. Napsal Zpověď bulvární hyeny či dvě knihy o Petru Kramném, jenž byl odsouzen za vraždu dcery a manželky v Egyptě.

22. března

Marie Šupíková (†88) - Patřila mezi několik málo lidických dětí, které byly vybrány a poslány na převýchovu. Pod novým jménem žila nejprve v Polsku, posléze v Německu.

Do Československa se vrátila až v roce 1946, kde se ještě stihla setkat se svou matkou, která koncem roku na následky věznění v koncentračním táboře zemřela. Až do začátku pandemie nemoci covid-19, jejíž nákazu překonala, se účastnila besed. Zemřela na neurčené zdravotní komplikace.

Ferdinand Berousek (†73) - Celoevropsky uznávaný artista a žonglér „Carlos“ vystupoval od svých šestnácti let. Začátky jeho kariéry jsou spjaty se skupinou Albatros, jež jako první na světě vystupovala na pevných hrazdách ve vzduchu. Byl nositelem stříbrné medaile z prestižního mezinárodního cirkusového festivalu Cirque de Massy v Paříži.

V roce 2005 měl těžkou mozkovou mrtvici, po níž byl upoután na lůžko. Zemřel po dlouhé nemoci. Jeho strýc, též Ferdinand Berousek, proslavil slavný rod ve filmu Šest medvědů s Cibulkou, kde pomáhal drezúrovat medvědy.

23. března

Hana Hegerová (†89) - Velká dáma šansonu či Piaf z Prahy. Jen část přezdívek slovensko-české zpěvačky a herečky, rozené jako Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová. Kromě uměleckého jména Hana Hegerová občas vystupovala pod pseudonymem Hana Čelková. V letech 1967 a 1968 hostovala v pařížské Olympii, předtím působila v Semaforu nebo Divadle Rokoko.

Její desky se vydávaly i v Německu, vystupovala v televizních pořadech v NDR a v 70. letech se pravidelně umisťovala v první desítce Zlatého slavíka. Mezi její nejznámější písně patří Čerešně, Levandulová, Tak abyste to věděla nebo Potměšilý host. Zemřela v Nemocnici na Homolce kvůli komplikacím po zlomenině krčku.

23. března 2021

27. března

Petr Kellner (†56) - Nejbohatšímu muži Česka se stala osudnou cesta helikoptérou na Aljašce severně od ledovce Knik. Byl dvakrát ženatý a měl čtyři děti, nejznámější z nich je Anna Kellnerová, parkurová jezdkyně a partnerka miliardáře Daniela Křetínského.

Kellner byl majoritním vlastníkem holdingové společnosti PPF (Home Credit, O 2 , CETIN, PPF banka, TV Nova a další). V dubnu 2020 odhadl magazín Forbes jeho jmění na přibližně 373 miliard korun a v žebříčku světových miliardářů mu patřilo 69. místo.

19. května 2021

DUBEN

18. dubna

Zdeněk Růžička (†96) - Československý gymnasta, jenž získal na Letních olympijských hrách 1948 v Londýně dva bronzy za sestavy na kruzích a v prostných. Zúčastnil se i LOH 1952 a LOH 1956, o rok později se dal na trenérskou dráhu. Sportovní růst mu ztížil nástup nacistů, kteří zrušili Sokol, a tak cvičil v tetčické cihelně a salta trénoval na statku.

Po únorovém komunistickém puči v roce 1948 přemýšlel, jestli se po bronzových hodech v Londýně vrátit do vlasti, nebo zůstat v zahraničí. Nakonec se rozhodl pro návrat, aby v Československu nezůstal jeho otec sám. Po revoluci pomáhal obnovit Sokol Brno I. Růžička byl nejstarší žijící český účastník olympijských her a také medailista z nich.

25. dubna

Ivan Miloš Havel (†82) - Vysokoškolský pedagog, informatik, programátor. A také bratr bývalého prezidenta Václava Havla. Stejně jako Václav, získal i Ivan prestižní Cenu Hanno R. Ellenbogenové za výjimečnou službu veřejnosti. S bratrem zakládal Občanské fórum. Ivan Miloš byl posléze ředitelem Centra pro teoretická studia při Univerzitě Karlově a Akademii věd České republiky.

27. dubna

Miroslav Fryčer (†61) - Žil stejně bohatý a divoký život, jako byl ten jeho hokejový. „Frigo“, jak šikovnému pravému křídlu spoluhráči a kamarádi přezdívali, spojil československé angažmá s Vítkovicemi, hrál i za reprezentaci (1979 stříbro, 1981 bronz).

Poté s manželkou a dítětem emigroval do Kanady, kde si na něj dělali zálusk Quebec Nordiques. Stal se prvním Čechem, který nastoupil v Utkání hvězd NHL. Hrál i za Toronto, Detroit či Edmonton, později trénoval Havířov, Vítkovice, italský Hafro S.G. Cortina nebo znojemské Orli.

Kvůli velké lásce k alkoholu a cigaretám měl zdravotní komplikace, a tak v říjnu 2009 podstoupil transplantaci jater. Od té doby se snažil žít zdravějším způsobem života a dle svých slov se už nikdy alkoholu ani nedotkl.

NHL Česko @NHLcz 1 zápas play off v kariéře, 1 minuta a Miroslav Fryčer hned rozsvítil červené světlo! https://t.co/r2yTS7ccgW oblíbit odpovědět

KVĚTEN

11. května

Vladimír Kořístek (†93) - Chirurg původem z jihomoravského Zábludova patřil k průkopníkům cévní, srdeční a transplantační chirurgie v Československu.

V únoru 1983 provedl se svým týmem první úspěšnou klinickou transplantaci jater v zemi. Před zákrokem provedl okolo 150 pokusných operací na prasatech. Povolání lékaře se věnoval i v důchodovém věku, do penze odešel v 80 letech.

12. května

Miroslav Kaman (†75) - Herec, jenž se objevil v seriálu Zdivočelá země nebo Bakalářích. Vystupoval taktéž jako uvaděč v pořadu Na stojáka. Jeho nejznámější rolí je postava esenbáka se dvěma dávkami v Pelíškách.

22. května

Jiřina Šiklová (†85) - Socioložka, publicistka, spisovatelka a politička, jež se angažovala v gender studies. Od roku 1956 do roku 1969 byla členkou KSČ, později podepsala Chartu 77 a za práci pro disent byla rok vězněna.

Osudným se jí totiž stalo vyvážení zakázané československé literatury do zahraničí a dovážení exilových textů. Svůj život zasvětila politické a sociální spravedlnosti. Několikrát neúspěšně kandidovala za Stranu zelených.

Marek Trončinský (†32) - Bouřlivý hokejový obránce, bývalý reprezentant, který za národní tým odehrál patnáct zápasů. V letech 2012 a 2018 se stal nejproduktivnějším bekem ligy. V Česku hrál za Kladno, Boleslav, Liberec, Třinec a Pardubice.

Zahrál si i v KHL za Yugra Khanty-Mansiysk, rumunský Gyergyói a anglický Sheffield. Právě ten uspořádal dobročinnou sbírku pro jeho malou dceru, vybralo se v přepočtu přes 300 tisíc korun.

Tipsport extraliga @telhcz Ve věku 32 let zemřel někdejší reprezentační obránce Marek Trončinský, který v extralize odehrál přes 500 zápasů. Upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. https://t.co/pr6q5zAuvL oblíbit odpovědět

24. května

Milan Puzrla (†75) - Úspěšný československý reprezentant v dráhové i silniční cyklistice. V týmu tvrdil morálku, ale i dobré klima. Vyučil se opravářem lokomotiv a závodil za Slovnaft Bratislava a TJ Favorit Brno.

Ze stíhačky družstev v dráhové cyklistice na mistrovství světa dovezl dvě bronzové medaile (San Sebastián 1965 a Montreal 1974). Velkým úspěchem byla i jeho stříbrná medaile z MS v silniční cyklistice (Leicester 1970). Po konci kariéry pracoval v JZD, jako trenér nebo taxikařil.

ČERVEN

4. června

Dagmar Ledecká (†96) - Za celoživotní mistrovství byla české tanečnici a baletce udělena Cena Thálie. Působila na scénách v Bratislavě, Brně a Praze (v Hudebním divadle v Karlíně či v Národním divadle, v němž tančila až do odchodu do důchodu v roce 1973). Mezi její nejvýznamnější role patřily postavy Odetty v Labutím jezeře nebo Sněhurka ve stejnojmenné hře.

9. června

Libuše Šafránková (†68) - Jako by se ten den zastavil čas. Zemřela Popelka, jež každoročně na Štědrý večer zavítá do většiny českých obýváků ve své snad nejznámější roli.

Ještě dva dny před smrtí oslavila v kruhu nejbližších přátel a rodiny narozeniny, později pak zamířila do nemocnice na Karlově náměstí do pavilonu A6, kde sídlí onkologická klinika, klinika tuberkulózy, centrum plicní endoskopie a oční klinika. Domů se již nevrátila.

9. června 2021

Zahrála si v Koljovi (za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli obdržela Českého lva), Obecné škole, pohádce Princ a Večernice, ve filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.

Působila i v Činoherním klubu, Národním divadle a pro svůj příjemný hlas namluvila několik audiopohádek a předabovala Arabelu ve stejnojmenné pohádce.

21. června

Nina Divíšková (†84) - Divíšková byla se Šafránkovou propojena nejen pracovně, pojilo je i velké přátelství. Byť byla představitelka babi Alžběty Dvořákové ze seriálu Vyprávěj nemocná a trpěla Alzheimerovou chorobou, poté, co se dozvěděla o skonu velké kamarádky, šlo to s ní dle slov jejího manžela Jana Kačera „z kopce“.

Zahrála si ve filmech Jára Cimrman ležící, spící, Chobotnice z II. patra, Příběhy obyčejného šílenství nebo v Máji a Kytici. V seriálových rolích se objevila ve Vlaku dětství a naděje, Ulici nebo zmíněném Vyprávěj. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2014 ve snímku Hodinový manžel. Desítky rolí ztvárnila na prknech divadla.

21. června 2021

23. června

Tomáš Lom (†96) - Patřil k jedněm z posledních žijících druhoválečných veteránů Královského letectva RAF. V březnu 1939 emigroval do Anglie, kde složil maturitu a vystudoval vysokou školu. Po dovršení osmnácti let se přihlásil do armády.

Absolvoval pětiměsíční výcvik na radiooperátora. Na přelomu let 1944 a 1945 byl přidělen k 311. československé bombardovací peruti, po jediném letu byl ale převelen k výcviku pilotů.

Po návratu do vlasti se oženil, měl dceru a syna a až do důchodu byl řadovým vědeckým pracovníkem. Při příležitosti 75. výročí konce války obdržel 8. května 2020 od prezidenta republiky Miloše Zemana pamětní list, ale ještě v prosinci mu jej vrátil s odůvodněním, že Zemanovo konání vnímá jako vlastizrádné.

Miloš Vystrčil @Vystrcil_Milos … dnes nás navždy opustil veterán RAF Tomáš Lom … ať má navždy modré nebe. https://t.co/IoL11JDoHm oblíbit odpovědět

25. června

Karel Urbánek (†91) - Herec, režisér a později i spisovatel byl dvakrát ženatý, poprvé s Naďou Urbánkovou. Je známý coby horlivý příslušník Veřejné bezpečnosti ze seriálu Chalupáři, menší role měl i v Nemocnici na kraji města a v Sanitce. Pro rozhlas, divadlo a televizi adaptoval literární předlohy, za beletrii Vyznání o životě získal cenu Františka Langera za povídkovou tvorbu.

26. června

Zdeněk Mucha (†75) - Herec, který ztvárnil role v Ordinaci v růžové zahradě, Specialistech i Obecné škole nebo ve 30 případech majora Zemana. Aktivní byl ale především v divadlech na západě Čech.

ČERVENEC

1. července

Vítězslav Vávra (†68) - Bubeník a zpěvák, kterého pro velkou hudbu objevil skladatel a producent Petr Hannig (75). Vrchol své kariéry zažil v 80. letech, vydal celkem osm desek. Jeho největšími hity jsou Citronová holka, Dívka Gloria, nazpíval také původní píseň ke komedii Jak svět přichází o básníky.

Byl třikrát ženatý, podruhé s Věrou Špinarovou. V posledních letech trpěl artrózou, byl upoután na lůžko. Zemřel na nádor na plicích.

12. července

Ladislav Potměšil (†75) - Major Maisner zemřel, proběhla tehdy médii první zpráva. Bylo tomu skutečně tak, sympatický herec podlehl rakovině.

Za svůj život se představil v sedmi desítkách filmů a seriálů, jen namátkou již zmíněný Byl jednou jeden polda, Discopříběh, Kamarád do deště, Hospoda, Nejkrásnější hádanka či Ordinace v růžové zahradě. Působil i v divadle. Byl dvakrát ženatý, poprvé s herečkou Jaroslavou Pokornou, podruhé s herečkou a dabérkou Jaroslavou Brouskovou.

12. července 2021

17. července

Zbyněk Bobr Horák (†57) - Textař, skladatel, zpěvák a skvělý kytarista. Za svůj život napsal a složil více než 150 písní, z toho 40 pro skupinu Argema, ve které hrál a byl jedním ze zakládajících členů.

Později s kamarádem Martinem Motýlem založili vlastní kapelu Bobr & Motýl, jejímž nejznámějším hitem, který hraje na mnoha diskotékách dodnes, je Ty jsi má láska, ty jsi můj sen z alba Vyznání.

Miroslav Rödr (†77) - V československé lize odkopal za Duklu Praha pětačtyřicet zápasů a připsal si třináct branek. Nastoupil i do šesti utkání v Poháru mistrů evropských zemí a dvakrát se představil v Poháru vítězů pohárů.

Slavnějším se stal po své emigraci do Ameriky roce 1968. Živil se jako zedník a později se stal prvním Čechem v profesionální lize amerického fotbalu (NFL), hrál za Chicago Bears a Tampa Bay Buccaneers. Za oceánem vystupoval pod jménem Mirro Roder.

Lubos Brabec @lbrabec Ve věku 77 let zemřel Miroslav Rödr (Mirro Roder), první a dosud jediný český hráč v NFL. Nastupoval za týmy Chicago Bears a Tampa Bay Buccaneers. U nás dvakrát vyhrál fotbalovou ligu s Duklou. Bylo pro mě velkou ctí a hlavně neskutečným zážitkem se s ním letos setkat. https://t.co/PmhliIxUry oblíbit odpovědět

18. července

Vladimír Beneš (†100) - Nejstarší z významné lékařské rodiny tří Vladimírů Benešů, vystudoval medicínu, obor neurochirurgie. Pracoval v Ústřední vojenské nemocnici, kterou byl nucen kvůli svým nesouhlasným postojům se sovětskou okupací opustit.

Později zakotvil v motolské nemocnici, v níž založil samostatné oddělení dětské neurochirurgie. Kromě operací mozku se zajímal také o problematiku poranění míchy.

František Nedvěd (†73) - Osobnost české trampské písně, folku a country. Tím vším byl zpěvák a kytarista František, bratr Jana Nedvěda, dlouhá léta spolu ale nemluvili. Usmíření přišlo až pár měsíců před smrtí. Právě ta rozhodla o nenaplnění jejich společného snu, jímž byl koncert v zaplněné O2 aréně.

František Nedvěd začínal na bicí v kapele Five Dogs, později přešel do Brontosaurů a Spirituál kvintetu, kde se potkal s bratrem. Následně oba kapelu opustili a vystupovali jenom spolu.

Významným milníkem byla oslava padesátých narozenin Jana. Při této příležitosti dvojice koncertovala pro 70 tisíc lidí na pražském Strahově. Několikrát se jako muzikanti i bratři rozešli a sešli. Svůj poslední koncert odehrál František devět dní přes svým odchodem, 9. července v Olomouci.

20. července

Mathilda Nostitzová (†85) - Nejstarší z pěti dětí hraběte Karla Marii z Nostic musela v roce 1948, ve svých pouhých dvanácti letech, odejít s rodinou do exilu. Po studiích pracovala pro Lufthansu, v hotelu a také coby novinářka. Ve 34 letech se provdala za italského diplomata Maria Quagliottiho.

Po revoluci neúspěšně žádala v restituci o navrácení zchátralého zámku v Plané. V Česku se věnovala pomoci nevidomým a zavedení efektivního modelu výcviku vodicích psů ve středisku v Jinonicích.

26. července

Jaroslav Šmíd (†87) - Rekordman v lehké atletice a manžel atletky Heleny Fibingerové (72), kterou nejprve trénoval a později si ji vzal. Pětinásobný mistr Československa v hodu koulí v téže disciplíně získal i jedno stříbro a pět bronzů.

Na mítinku Zlatá tretra v Ostravě 19. září 1968 zvítězil s výkonem 18,52 metru a stal se tak tehdejším rekordmanem. Československo reprezentoval v 19 mezistátních mítincích, mimo jiné i na Evropských halových hrách. Jeho nejlepšími výkony za celou kariéru bylo 18,82 metru v kouli a 50,98 v disku.

V roce 2009 v opilosti autem srazil cyklistu, jenž zraněním podlehl. Z 3,5letého trestu si nakonec odpykal jen půl roku, poté byl s ohledem na zdravotní stav propuštěn.

SRPEN

15. srpna

Alena Hatvani Kosinová (†46) - Smutná zpráva přišla ze španělského Alicante jen pár hodin před soutěží kulturistiky. Česká reprezentantka Hatvani zemřela, šlo nejspíš o srdeční záchvat. V roce 2017 vybojovala zlato na soutěži Ben Weider Legacy Cup New Zealand v kategorii physique. Úspěšná podnikatelka po sobě zanechala manžela a dvě děti.

22. srpna

Eduard Hrubeš (†84) - Tak neváhej a toč!, Silvestr 71' nebo Pokus pro dva. Těmito a mnoha dalšími pořady provázel Hrubeš diváky ve studiu a u televizních obrazovek. Známý moderátor, hudebník, režisér a scénárista po sobě zanechal dvě děti.

24. srpna

Radek Pobořil (†75) - Hrál na trubku a harmoniku, hudební kariéru spojil s kapelami Čechomor a ASPM. Od 15 let byl navíc členem orchestru činohry Národního divadla.

Mimo jiné spolupracoval s hudebníkem Jaromírem Nohavicou na jeho desce Babylon. Následně spolu odehráli několik koncertů.

25. srpna

Zdenka Procházková (†95) - Herečka a konferenciérka, v poslední době ji diváci mohli vidět ve filmu Lída Baarová režiséra Filipa Renče. Ztělesnila prvorepublikovou hvězdu, kterou i osobně znala.

26. srpna 2021

Zahrála si také v Návštěvnících, Upíru z Feratu, Ulici i Ordinaci v růžové zahradě, v Hraběnkách či Poslední aristokratce, naposledy se objevila v seriálu Krejzovi. Skvěle mluvila česky i německy, střídavě žila v Praze a Vídni.

31. srpna

Přemysl Krbec (†81) - Český sport se rozloučil s posledním tuzemským gymnastou, který se stal mistrem světa. Ke Krbcově velkému štěstí se mu tento parádní úspěch podařil na domácím šampionátu roku 1962 v Praze. Uspěl ve své oblíbené disciplíně – v přeskoku přes koně. Ve stejném roce ve stejné disciplíně uspěl i na evropském šampionátu. Čtyřikrát se stal mistrem republiky.

ZÁŘÍ

14. září

Ladislav Lubina (†54) - Sportovec se pral s rakovinou, zákeřné nemoci nakonec ale podlehl. Bývalý hokejový reprezentant a trenér zažil mnoho sportovních úspěchů. Na olympijských hrách v Albertville 1992 získal bronz, stejný kov si třikrát odvezl i z mistrovství světa (1990, 1992, 1998).

S Pardubicemi vybojoval dva ligové tituly: jednou jako hráč (1989), podruhé v roli asistenta trenéra (2012). Zahrál si i ve Finsku či Švýcarsku, vedl Pardubice, Brno nebo Slavii Praha. Měl ale i svou temnou stránku, v červenci 2008 způsobil na Královéhradecku dopravní nehodu, při níž narazil do protijedoucí dodávky a zabil otce fotbalisty Vratislava Lokvence.

11. května 2009

21. září

Lubor Šušlík (†93) - Prožil dlouhý a dobrodružný i nebezpečný život. Nacisté jej odsoudili k trestu smrti, ale díky obrovskému štěstí unikl. Později bojoval o Československý rozhlas a v roce 1949 se zapojil do protikomunistického puče. Hrozilo mu 25 let za velezradu, ale trestu vyvázl. Po revoluci jezdil až do svých 87 let po světě jako průvodce.

29. září

Boris Valníček (†94) - Astrofyzik a astronom koordinoval československou účast na vesmírném programu socialistických zemí Interkosmos, v jehož rámci se v březnu 1978 dostal do kosmu Vladimír Remek.

Valníček napsal desítky odborných a populárně naučných publikací, podílel se na pořadu Magion v Československé televizi. Astronomii a vesmír přibližoval i posluchačům rozhlasu.

Milan Halousek @MilanSpace Na poslední cestu ke hvězdám se vydal přední československý a český astronom, astrofyzik a popularizátor vědy a kosmonautiky dr. Boris Valníček, který zemřel ve středu 29. září 2021 ve věku 94 let. Děkujeme Vám, pane doktore, za všechno... https://t.co/gZDtpZJGpO oblíbit odpovědět

ŘÍJEN

3. října

Blanka Bohdanová (†91) - Talentovaná herečka neměla na růžích ustláno. Nejprve jí po komunistickém puči v roce 1948 hrozilo vězení za to, že její první přítel chtěl emigrovat, později za obdobnou situaci zastřelili její osmnáctiletou kamarádku. Hrála v seriálech My všichni školou povinní, Hotel Herbich či ve filmech Když rozvod, tak rozvod nebo Jak si zasloužit princeznu.

18. října

Jaroslav Dočkal (†81) - V nejvyšší československé lize odkopal celkem 144 zápasů. Ty rozdělil mezi Spartu (tehdejší Spartak Praha Sokolovo) a SU Teplice. Později hrál i za Jablonec a v roce 1970 se stal finalistou Českého poháru. Coby trenér vedl Sigmu Olomouc v její první prvoligové sezoně, trénoval i Plzeň, Jablonec a Hradec Králové, působil také na Kypru.

26. října

Jiří Cerha (†78) - V polovině října rozlučkovým koncertem definitivně ukončil Spirituál Kvintet své působení, o pár dní později zemřel i jeden z jeho členů. Cerha byl s kapelou spjat od roku 2000.

Do té doby působil v kapele C&K Vocal, kde byl vedoucím a kde se angažoval i textařsky. Komponování a zpěv vyučoval na pražské konzervatoři, složil mnoho písní i pro Divadlo Semafor a Realistické divadlo v Praze. S Petrem Skoumalem spolupracoval na albu Kdyby prase mělo křídla.

27. října

Arnošt Pazdera (†92) - Nejvíce je jeho jméno spojeno s fotbalovou Spartou. Odehrál za ni 597 zápasů, vstřelil 114 gólů a dvakrát se s ní radoval z titulu. V 50. letech se objevil v devatenácti mačích i v reprezentačním trikotu.

Jeho nejslavnější trefou na mezinárodní úrovni byl gól po sólu z půlky hřiště v utkání v Budapešti v roce 1956, kde Československo vyhrálo 4:2 a uštědřilo Maďarům první porážku po třinácti letech.

AC Sparta Praha @ACSparta_CZ Se zármutkem jsme přijali zprávu, že ve středu ve věku 92 let zemřel jeden z nejstarších bývalých hráčů Sparty pan Arnošt Pazdera. V rudém dresu odehrál 597 zápasů a nastřílel 115 gólů. Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině! #acsparta https://t.co/n36vGFa3XS oblíbit odpovědět

30. října

Miroslav Středa (†76) - Nebyl hercem velkých rolí, zato těch menších ztvárnil desítky. Diváci si jej mohou pamatovat například ze snímku Buldoci a třešně, ze seriálů Četnické humoresky, O zvířatech lidech nebo Synové a dcery Jakuba skláře. Hrál i v divadle a pracoval v rozhlase.

Jana Altmannová (†77) - Herečka menších rolí u filmu se věnovala i loutkoherectví, dabingu, také učila na DAMU. Od 70. let dostávala role maminek, sousedek či úřednic, objevila se třeba ve snímcích Vrchní, prchni nebo Co je doma. to se počítá, pánové...

Hrála v mnoha televizních pohádkách, inscenacích a seriálech. V posledních letech se objevila třeba ve třech dílech filmu Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky.

LISTOPAD

2. listopadu

Ivo Hlobil (†78) - Historik umění Hlobil patřil k významným předním představitelům oboru dějin umění v Česku i k respektovaným historikům umění v mezinárodním měřítku. Vychoval několik generací kunsthistoriků. Po revoluci se zasadil o obnovu katedry dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

3. listopadu

Kamil Rodan (†43) - Ještě v dubnu jej diváci mohli pravidelně sledovat na obrazovkách ČT24, jak vzpomíná na zesnulého prince Philipa a popisuje, co v danou chvíli královskou rodinu čeká. Byl odborníkem na královské rodiny, nejen tu britskou. Publikoval, komentoval a také pracoval ve Slezském zemském muzeu. Zemřel po krátké těžké nemoci.

13. listopadu

Václav Zelenka (†83) - Stejně jako Marie Šupíková byl jedním z mála lidických dětí, které byly poslány na převýchovu a vyhnuly se tak jisté smrti. Do Československa se vrátil až koncem května 1947, kdy se setkal se svou matkou. S ní pak bydlel v Kladně, později se přestěhovali do obnovených Lidic.

Od 70. let byl veřejně činný v zastupitelstvu Lidic, roku 1998 pak byl zvolen jejich starostou. Za jeho působení se podařilo dobudovat Památník Lidice.



14. listopadu

Marek Vokáč (†62) - Mezinárodní šachový velmistr, mistr České republiky z roku 1999. Dle svých slov hrál šachy od pěti let a poprvé reprezentoval v patnácti letech na pionýrské sportovní olympiádě 1974, kdy Čechoslováci zvítězili před Sovětským svazem. Působil jako šéfredaktor časopisu Československý šach a vykonával řadu funkcí v orgánech šachového svazu.

28. listopadu

Jiří Srnec (†90) - Divadelník Srnec založil v šedesátých letech své vlastní černé divadlo, s nímž slavil úspěch po celém světě. V roce 2018 obdržel speciální Cenu Thálie.

Spolupracoval s divadlem Semafor, Laternou magikou, Divadlem Spejbla a Hurvínka a státní operou v Mnichově. Byl třikrát ženatý, jedním z jeho sedmi dětí je herečka Barbora Srncová.

PROSINEC

1. prosince

Petr Uhl (†80) - Novinář, bývalý disident, politický vězeň a zastánce lidských práv. Patřil k nejvýraznějším osobám disentu, rovněž podepsal Chartu 77 a stranou nezůstal ani po revoluci.

Uhl vedl Českou tiskovou kancelář (ČTK) v době jejího přechodu ze státní na veřejnoprávní instituci. Mnoho let působil jako komentátor Práva, později psal pro Deník Referendum. V devadesátých letech byl poslancem za Občanské fórum a Občanské hnutí.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Petr Uhl byl výjimečný člověk, který si vždy pevně stál za svými názory. Bojoval s komunistickým režimem a zasloužil se o demokracii. Jeho hlas bude ve veřejném prostoru chybět. Upřímnou soustrast rodině. oblíbit odpovědět

Miroslav Zikmund (†102) - Procestoval více než sto zemí, dvě hlavní cesty podnikl s Jiřím Hanzelkou. Československo a vozy Tatra svými expedicemi proslavil po celém světě. Podílel se na více než šestnácti knihách, pěti celovečerních filmech a asi stovce krátkých snímků. V roce 2014 jej Miloš Zeman vyznamenal Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.

7. prosince

Marcela Machotková (†90) - Operní pěvkyně působila v letech 1966 - 1988 jako sólistka opery pražského Národního divadla. Proslula rolí Smetanovy Libuše. Kromě účinkování na domácí scéně hostovala ve Vídni, Haagu, Amsterdamu a Varšavě. Podnikla také turné po Sovětském svazu, účinkovala i v Maďarsku, Velké Británii nebo ve Finsku.

19. prosince

Vilibald Vladyka (†98) - V 90. letech minulého století stál neurochirurg Vladyka u zavádění gama nože v Česku. Podílel se také na vzniku stereotaktické neurochirurgie – oboru, který pomocí rozvoje radiodiagnostických metod umožňuje přesnou lokalizaci postižených míst v mozku a jejich léčbu.

20. prosince

Jiří Čadek (†86) - Do historie tuzemské kopané se „Čára“ nebo též „Pecháček“ (kvůli smůle na vlastní góly) zapsal 331 odehranými zápasy za Duklu Praha. Přestože v nich nedal ani jednu branku, byl sedminásobným mistrem Československa, třikrát se radoval z úspěchu v Československém poháru. Ve třech zápasech se představil i na MS 1958 ve Švédsku. Ve své době patřil k nejlepším stoperům Evropy.

Luboš Andršt (†73) - Patřil k absolutní špičce v oblasti bluesové hry, mezi jeho domény ale patřil i jazz nebo rock. Uměleckou činnost mu v posledních měsících znemožnila dlouhá nemoc. Bratranec Petra Jandy hrál s Michalem Prokopem v kapele Framus Five, působil v jazzové formaci Jiří Stivín & co a objevil se i po boku B. B. Kinga.

26. prosince

Karel Šiktanc (†93) - Studoval na učitelském ústavu, vysokoškolská studia ale nedokončil. Od učení zběhl k žurnalistické praxi v Mladé frontě, později byl redaktorem Československého rozhlasu. Během normalizace upadl v nemilost, publikoval v samizdatu a v cizině a vystřídal několik zaměstnání.

Za svoji sbírku Šarlat získal roku 1999 Státní cenu za literaturu, o rok později i cenu Českého literárního fondu. Sbírka Zimoviště získala cenu Magnesia Litera pro nejlepší básnickou knihu roku 2004. Roku 2010 jej prezident vyznamenal medailí Za zásluhy.

28. prosince

Pavel Chrastina (†81) - Těžké období v prosinci 2021 zažívá zpěvák Petr Janda. Nejprve jej zasáhla smutná zpráva o skonu bratrance Luboše Andršta, o osm dní později odešel jeho kamarád a zakládající člen Olympicu Chrastina.

Bývalý baskytarista a autor hitů jako Želva, Dej mi víc své lásky nebo Pták Rosomák v roce 1969 Olympic opustil, aby se o několik let později rozhodl pro emigraci do Austrálie a posléze do USA.

Stanislav Huml (†66) - Auta byla jeho velkou vášní, a tak není divu, že část svého života zasvětil práci u dopravní policie. Během let se pak vypracoval až na post šéfa středočeské dopravní policie.

10. července 2014

Po odchodu do civilu spolupracoval s televizí Nova na dopravním zpravodajství, stal se poslancem za ČSSD a Věci veřejné a později zastupitelem Brandýsa nad Labem. Zemřel po krátké nemoci.



30. prosince

Karel Loprais (†72) - Ve své době patřil k nejúspěšnějším účastníkům Rallye Dakar. Vždyť také slavnou sérii závodů šestkrát ovládl v kategorii kamionů.

Při svém druhém vítězství v roce 1994 a zároveň šestém místu ve společné kategorii auto-kamion, což je dodnes unikát, získal přezdívku Monsier Dakar, tedy Pan Dakar.

Na Dakaru naposledy startoval před patnácti lety a vždy závodil s českou Tatrou. V roce 2017 získal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy.