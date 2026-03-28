Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě

  15:52aktualizováno  16:27
Policie zadržela čtvrtého podezřelého z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích. Neupřesnila, zda jde o muže, nebo ženu, ale potvrdila, že dotyčný je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích rozhodl o uvalení vazby. Policie dodala, že po dalších podezřelých v případu úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding stále pátrá.
foto: Martin Veselý, MAFRA

Jednání soudu o vazbě bylo naplánováno na 15:00. Podle redaktorky iDNES.cz, která byla na místě, zadrženou osobu nikdo neviděl, vozidla nepřijela před hlavní vchod do budovy. S novináři nemluvil ani obhájce Pavel Uhl. Na rozdíl od úterý, kdy se před budovou soudu při rozhodování o předešlých zadržených sešlo i několik mladých lidí s palestinskými vlajkami, se v sobotu vše obešlo bez protestů. Na místě byl pouze hlouček novinářů.

Zadržení předchozích tří podezřelých oznámila policie v úterý, obvinila je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států, uvedla. Dva zadržela v Česku a jednoho na Slovensku.

Soud rozhodl o třetí vazbě

Pardubický soud v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v ČR. Soudce Karel Gobernac, který o vazbě rozhodoval, novinářům řekl, že obviněný mladík je cizí státní příslušník, dívka je české národnosti. Jeden z obviněných podal proti rozhodnutí o vazbě stížnost, druhý si ponechal lhůtu pro její podání. Dnes tedy soud rozhodl o třetí vazbě. „I v tomto případě soudce vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu, neboť shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové,“ uvedla policie.

Z dřívějšího vyjádření českého policejního prezidia vyplynulo, že zadrženou osobou na Slovensku je žena, která je americkou občankou. Bratislavský soud poslal v pondělí ženu do předběžné vazby. Proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Slovenská policie v úterý, kdy v souvislosti s kauzou informovala o zadržení jedné osoby na Slovensku, současně uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k jejímu vydání do Česka.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

