,Úmyslný naschvál Hradu.’ Senátoři STAN chtějí ústavní přezkum vyhlášení termínu voleb

PRAHA Ústavní soud by měl podle senátorů za Starosty zrušit rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o vyhlášení termínu voleb do sněmovny pro zneužití pravomocí hlavy státu. Vyhlášení termínu říjnových voleb na konci loňského prosince považují Starostové, jak ve čtvrtek oznámili ČTK, za zásah do férovosti volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím.

„Stanovení termínu voleb téměř s ročním předstihem je pouze úmyslným naschválem prezidenta a premiéra vůči opozici,“ uvedl předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí Petr Holeček. Připomenul, že volební koalice budou muset stejně jako jednotlivé strany do kampaně vložit maximálně zákonem stanovených 90 milionů korun, což jednotlivé strany zvýhodňuje.

Senátoři z klubu Starostů se proto rozhodli požádat Ústavní soud o přezkum vyhlášení termínu voleb do sněmovny, mají proto dostatek hlasů. „Takto brzké vyhlášení je krajně neobvyklé již například proto, že termín pro podání kandidátek je až na počátku srpna. Bohužel jsme opětovnými svědky toho, jak prezident Zeman zneužívá svěřenou moc, která mu je dána Ústavou,“ uvedl europoslanec STAN Stanislav Polčák, který bude senátory u soudu jako advokát zastupovat. Sněmovní volby se budou konat 8. a 9. října. Prezidentovo rozhodnutí, které spolupodepsal premiér Andrej Babiš (ANO), bylo vydáno ve Sbírce zákonů 31. prosince. Tímto dnem tak začala oficiální volební kampaň. Do limitu 90 milionů korun na kampaň se nyní započítávají veškeré náklady na volební propagaci. Strany a hnutí se ovšem musí do voleb přihlásit až začátkem srpna. Podle Starostů není důvod pro regulaci volební kampaně, když ještě nebude jasné, které strany budou kandidovat samostatně a které v koalici. Lídrem koalice Pirátů a STAN bude Ivan Bartoš. Rakušan kandiduje ve Středočeském kraji „Rozhodnutí prezidenta republiky a předsedy vlády nepochybně zvýhodňuje vládní představitele, jejichž oficiální vyjádření, směřované k činnosti vlády, se za kampaň samo o sobě považovat nedá,“ argumentují Starostové. Veřejná propagace činnosti vládních orgánů tak znevýhodňuje opoziční síly. Podle Starostů není možné připustit, aby byl termín vyhlášení voleb „předmětem faktické libovůle prezidenta a příslušného člena vlády ČR“.