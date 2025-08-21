Manažeři se mají učit rozhodovat podle dat. Unicorn Vysoká škola spouští nový MBA program

Program propojuje tradiční manažerské vzdělávání s oblastmi, které se dnes stávají klíčovými – datovou analytikou, umělou inteligencí a digitální transformací. Cílem je připravit absolventy na to, že data se stávají základem firemního řízení.
„Chceme připravit manažery na svět, kde se klíčová rozhodnutí opírají o data a kde se umělá inteligence stává každodenním nástrojem řízení. Program propojuje praktické dovednosti s porozuměním datové analytice, ale také s odpovědností a etikou. Absolventi budou schopni vést změny a přinášet firmám reálnou hodnotu,“ vysvětluje rektor Unicorn Vysoké školy a garant programu, prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Studium není určeno jen lidem z technologických oborů. Hlásit se mohou pracovníci z marketingu, obchodu, výroby, zákaznické péče nebo státní správy. Záměrně je otevřené i podnikatelům a freelancerům.
„Data dnes ovlivňují rozhodování napříč celými organizacemi – od řízení výroby po komunikaci se zákazníky. Není proto nutné být IT specialistou, aby člověk mohl efektivně využívat jejich potenciál,“ říká Čadil.
Praktické dovednosti i etika
Podle školy je klíčovou kompetencí moderního manažera schopnost činit rozhodnutí na základě dat. Účastníci se proto mají naučit nejen pracovat s analytickými metodami a vizualizací ukazatelů, ale i chápat právní a etické otázky spojené s využíváním dat. Na pokročilejší úrovni si osvojí tvorbu predikcí a scénářů s reálným dopadem na chod organizace. Výuku povedou odborníci, kteří s těmito nástroji pracují i v praxi.
První ročník bude mít kapacitu 20 účastníků. Uchazeči procházejí motivačním pohovorem, jehož cílem je spíše posoudit vhodnost programu než kohokoli testovat.
Studium probíhá v kombinované formě: většina výuky online, jednou měsíčně osobní setkání. Díky tomu je možné studium skloubit s pracovním nasazením.
Unicorn Vysoká škola tak reaguje na změny, které přináší digitalizace a nástup umělé inteligence. Program má účastníkům poskytnout nejen systematické vzdělání, ale i schopnost proměnit data v konkurenční výhodu.