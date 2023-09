Stažení novely zákona o zvyšování poplatků za ČT a ČRo žádají i vydavatelé

Návrh novel zákonů o České televizi, o Českém rozhlasu a o rozhlasových a televizních poplatcích je podle SPIR a Unie vydavatelů nepřiměřený a vychyluje rovnováhu mezi komerčními a veřejnoprávními vydavateli zpravodajství. Vydavatelé to uvedli v tiskové zprávě.

Podobně jako velké komerční televize vydavatelé požadují, aby mu předcházela odborná diskuse za jejich účasti.

Vydavatelé podle prohlášení vnímají veřejnoprávní význam České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v demokratickém uspořádání státu a nijak nezpochybňují význam jejich existence.

„V rámci informačního prostředí, které se stále více přesouvá do online prostředí, nicméně musejí v rámci rovnováhy fungovat také silná soukromá média. Na rozdíl od veřejnoprávních médií však soukromá média podléhají tržním principům, a o své příjmy musí proto v rámci konkurenčních mechanismů soutěžit,“ poukázali vydavatelé.

Ve spojení s kontinuálním přesunem působení veřejnoprávních médií do internetového prostředí a navrhovaným rozšířením výjimek z umisťování online reklamy, která je pro financování médií zcela stěžejní, se vydavatelství obávají toho, že by navržené úpravy mohly mít v důsledku velmi negativní dopad na soukromoprávní média, která tvoří nezbytnou součást mediálně-informační scény.

„Předložený návrh novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích v této podobě je podle našeho názoru zcela nepřiměřený, neprojednaný s dotčenými subjekty a představoval by zásadní narušení stability celého mediálního sektoru. S předloženým návrhem novely tedy kategoricky nesouhlasíme a žádáme jeho stažení z legislativního procesu a důkladné přepracování,“ napsali vydavatelé.

Podle chystané novely by si lidé měli za veřejnoprávní média připlatit. Poplatek České televizi se má zvýšit na 160 korun, Českému rozhlasu na 55 korun, oznámil začátkem září ministr kultury Martin Baxa. Nově by se mělo platit i v případě, že člověk nemá televizi, ale vlastní zařízení, která mohou přijímat televizní signál, třeba mobilní telefon, který to umožňuje.

Nyní lidé platí jeden poplatek za celou domácnost, podnikatelé a firmy za každý přijímač, u televize činí 135 a u rozhlasu 45 korun měsíčně.