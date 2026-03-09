Zásah IZS kvůli zápachu plynu v centru Prahy. Měření vyloučilo únik

  13:23aktualizováno  13:52
Kvůli hlášenému zápachu plynu v budově ve Vladislavově ulici v Praze 1 a jejím okolí zasahují na místě záchranné složky. Provedená měření vyloučila únik, uvedli následně policisté na síti X. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí, ujistili. Policisté, hasiči i záchranáři však v ulici stále zůstávají.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Únik plynu nahlásil na tísňovou linku jeden z občanů, který cítil jeho zápach. Na místo proto vyjely složky IZS. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče však situace vypadá stabilizovaně.

„Na první pohled se nejedná o žádný velký únik, nezdá se ani, že by bylo poškozeno potrubí,“ uvedl Řezáč pro redakci iDNES.cz. Na místo vyjely dvě hasičské posádky, jednou z nich je speciální chemická jednotka z Petřin.

V ulici se nachází také policejní týmy, protože se jedná o dopravně vytíženou lokalitu.

