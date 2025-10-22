Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška se evakuace týkala pětapadesáti lidí. „Je o ně postaráno, mají k dispozici stan i autobus,“ poznamenal krátce po evakuaci.
Plynaři a vodaři společně hledali, kde přesně se uniklý plyn nachází. Příčinu objevili v poškozené trubce, z níž plyn unikal. „Bude odtlakováno plynové potrubí v ulicích Cacovická a Skryjova,“ zveřejnili hasiči na síti Threads. „Nenaměřeny žádné zvýšené hodnoty v domech,“ doplnili později.
Následně Malášek přibližně v 17:30 hodin informoval, že opatření na místě bylo ukončeno. Kvůli odstraňování závady však ulice zůstala ještě uzavřena.
Cacovická je ulice na brněnském severu, vede od Tomkova náměstí dál směrem na Obřany. Uzavřena byla v úseku od Soběšické po Skryjovu. V 18:50 plynaři práce ukončili, zůstal po nich označený výkop. Ulice je zprovozněna.
Do zásahu na místě se zapojilo i přes 20 strážníků. „Hlídky městské policie se podílejí na odklonění dopravy, navedení chodců na náhradní trasy, ale také na evakuaci desítek osob z místních domů,“ uvedl v době opatření mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
„Skryjova je dočasně obousměrná, aby nenastal dopravní kolaps. Žádáme řidiče, aby se Cacovické ulici a nejbližšímu okolí vyhnuli, pokud je to možné. Všechny ostatní, aby plně respektovali pokyny hlídek,“ upřesnil Ghanem.
V Cacovické ulici unikal plyn už na konci srpna, tehdy bylo ze šesti domů evakuováno zhruba třicet lidí. Specialisté kvůli úniku rozkopali silnici, kde nejspíš k úniku došlo.
