Únik radiace? O tom, co se stalo v Rusku, se nemáme šanci dozvědět, říká Drábová

PRAHA Situaci monitorujeme, ale spíš z­ odborného zájmu, říká předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová k následkům zřejmě nepovedeného testu rakety s­ radioizotopovým zdrojem energie, k němuž došlo před dvěma týdny v­ ruském Severodvinsku. Že by se mohly nějaké důsledky projevit na českém území, Drábová nepředpokládá.

Lidovky.cz: Už čtvrtá stanice měřící radiaci v Rusku přestala předávat údaje do vídeňského sídla mezinárodní Organizace pro kontrolu úplného zákazu jaderných zkoušek (CTBTO). Podle Rusů to způsobily komunikační a síťové problémy, odborníci v­ tom ale vidí spojitost s událostmi v ­Severodvinsku, kde došlo k ­úniku radiace. Jaký názor máte vy?

Já nemám žádné informace kromě toho, co mělo CTBTO na Twitteru, tedy že se dvě stanice zase vrátily do provozu a předávají data. Pravdu můžou mít obě strany.

Lidovky.cz: Jak velký problém takový výpadek a nepředávání informací pro CTBTO představují?

Nijak významný. Běžně se to stává, stanice měřící radiaci jsou vysoce sofistikovaná zařízení. Samozřejmě teď to vzbudilo zájem kvůli možnému vztahu k Severodvinsku, ale souvislost zkrátka nikdo nepotvrdí ani nevyvrátí.

Lidovky.cz: Jak reaguje na situaci tuzemský Státní úřad radiační ochrany (SÚRO)?

Reakce je stejná jako u každého jiného zajímavějšího případu. Radiační monitorovací síť je v­ provozu, připravená na to zachytit jakoukoliv významnou změnu radiační situace. Navíc existuje síť vědců RO5, která funguje na neformální bázi výměny informací. A máme i přístup k sítím CTBTO.

Abych to shrnula, tak situaci monitorujeme, protože je zajímavá z odborného hlediska, ale nepředpokládáme, že by byla významnou z hlediska hypotetických dopadů na území České republiky. Jedním z důvodů je i to, že když se událost stala, vítr foukal směrem do ruského vnitrozemí. A navíc je to daleko.

Lidovky.cz: A čistě hypotetický případ, jaký by byl postup SÚRO a­ SÚJB, kdyby senzory zachytily alarmující hodnoty s hrozbou pro Česko?

Vydali bychom ihned doporučení, co lidé mají a nemají dělat.

Lidovky.cz: Za jak dlouho a jakými komunikačními kanály by se informace dostala k běžným lidem?

Myslím si, že v dnešní informační době prakticky okamžitě, přes náš web a sociální sítě. Spoléháme také na média, že by od nás informaci rychle přebrala a šířila. Stejně tak jako nám pomohla šířit zprávy o havárii ve Fukušimě v­ roce 2011.

Lidovky.cz: V pondělním vyhodnocení radiační situace v Česku, které zveřejňuje SÚJB, byla situace obvyklá, může se únik radiace promítnout ještě zpětně?

Je velmi málo pravděpodobné, že bychom i jenom stopové množství čehokoliv naměřili, ale nemůžu to úplně vyloučit, protože vzdušné masy obíhají zeměkouli velmi různorodě. V každém případě, i kdybychom teoreticky něco zachytili, protože přístroje jsou velmi citlivé, tak to nebude mít žádný vliv na lidské zdraví.

Lidovky.cz: Předpokládám, že rychlost přesunu radioaktivního mraku závisí na proudění větru.

Ano, závisí to na konkrétní meteorologické situaci v daném místě. Jak se vzduch pohybuje, tak dochází s přibývající vzdáleností k neustálému ředění koncentrace. Koneckonců, po třech týdnech jsme u nás naměřili stopy jodu z Fukušimy. Samozřejmě z vědeckého pohledu to bylo zajímavé, ale z hlediska vlivu pro člověka nemá smysl se tím zabývat.

Lidovky.cz: V místě události ale podle ruské státní meteorologické služby stoupla radiace až dvacetinásobně. To vliv na lidské zdraví má?

Situace v místě a poblíž výbuchu opravdu mohla být vážná, to už se ale asi nedozvíme. Nemáme jiné údaje, než které zveřejnil ruský Hydromet, pokud to bylo opravdu tak, že radiace stoupla dvacetinásobně, ale jen po dobu dvou hodin, tak to vlastně také pro lidi v Severodvinsku nic neznamenalo. Ale znovu zdůrazňuji, pokud to opravdu bylo tak, jak uvádí Hydromet.

Lidovky.cz: Jaké jsou tedy důsledky?

Říká nám to něco o tom, že situace na místě události pravděpodobně triviální nebyla. Koneckonců tam zemřelo sedm lidí, ale zkrátka nevíme, co se přesně stalo.

Lidovky.cz: Existují ale různé verze, jaká je podle vás nejpravděpodobnější?

Pravděpodobně šlo o test rakety nebo torpéda, ale možností je spoustu, a pokud se nikdo nepřizná, nemáme šanci se to dozvědět. Jedině že by to zjistili zpravodajci.