Únik smrtelně jedovaté mamby v Praze? Větší průšvih, než se zdá, míní šéf zoo Bobek

PRAHA Únik smrtelně jedovaté mamby zelené z domu v pražských Hlubočepech je mnohem větší průšvih, než se zdá. Tvrdí to ředitel zoologické zahrady v hlavním městě Miroslav Bobek. Podle něj může kvůli případnému nenalezení hada panovat mezi lidmi řadu měsíců nejistota. Plaz unikl z bytu v Praze 5 v úterý večer poté, co uštkl svou majitelku. Policie jej stále hledá.

Lidovky.cz: Na svém facebookovém profilu jste situaci komentoval slovy, že jde o mnohem větší průšvih, než se může zdát. Proč?

Vycházím z informací, které momentálně mám. Mamba je velice nebezpečný had a v tomto případě je situace velmi nepříjemná v tom, že se zatím neví, kde se had nachází. Údajně vlezl do nějaké díry, možná tam je, možné ne. Může se ale stát, že někam odleze, tam zmrzne, chcípne v důsledku chladu a nikdo ho nemusí najít měsíce. A po celou dobu tu může panovat nejistota, jestli had v okolí bytu nemůže vylézt. Pokud bude v teple, tak tam může přežívat a kdykoliv se objevit.

Lidovky.cz: Jak velké je riziko, že by had mohl venku někoho uštknout?

Pokud máte kdekoliv mambu, nevíte, kde je, a není za třemi zámky, to míním obrazně, zkrátka není pod zabezpečeným zařízením, tak to riziko je nepřijatelné.

Lidovky.cz: Kam až se mamba může případně odplazit?

V dnešním počasí, které panuje venku, nikam neodleze. Více by vám ale určitě řekl (kurátor plazů pražské zoo) Petr Velenský, který má s těmito hady zkušenosti z chovu. Já sice zažil mambu v Africe, kde jsme před nimi dokonce utíkali, ale nejsem na ně odborník.

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek s koněm Przewalského.

Lidovky.cz: V Česku není chování jedovatých hadů v soukromí nelegální. Je to podle vás dobře?

Rozhodně bych v případě hadů či bezobratlých neříkal, že by měl být plošně zakázaný jejich chov mimo zoologické zahrady. Ale ve chvíli, kdy v posledním měsíci máme dvě uštknutí mambou, vzniká otázka, zda by to nemělo být nějak regulováno.

Když se kdokoliv může dostat k jedovatému hadovi a chovat ho způsobem, který není adekvátní, je to problém. Byl bych nerad, aby to vyznělo proti chovatelům obecně. Jsou tu v soukromí naprosto špičkoví chovatelé, kteří mají tato zvířata zabezpečené vynikajícím způsobem, aby se nic nestalo. Tenhle případ je asi úplně jiný.

Lidovky.cz: V čem?

Nechci pracovat s neoficiálními informacemi, které mám, ale podle nich se zdá, že je to naprosto bezprecedentní případ.

Lidovky.cz: Jaké jsou podmínky pro to, aby člověk jedovaté hady mohl chovat?

Já to řeším prizmatem zoologické zahrady, což je něco jiného. Řeším to s ohledem na riziko uštknutí nebo třeba jak je řešené, aby se do zoo v případě nehody dostalo sérum. Pokud jde o chovatele, existují zákony, ale nechtějte odpověď ode mě, není to v mé kompetenci.