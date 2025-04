Tři mrtví, čtyři zranění a vyteklá síra. Nehody paralyzovaly dálnici D2

Provoz na dálnici stál zhruba od 13 hodin, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) trvání omezení odhadovalo do 16.45 hodin. Před zmíněným sjezdem Blučina se utvořila kolona.

Dálnice je však nadále uzavřená na 13. kilometru kvůli zmíněné tragické nehodě, proto auta sjíždějí už na 25. kilometru u Hustopečí, na 11. kilometru se nyní mohou vrátit.

Hasiči uvedli, že tekutá síra unikala z cisterny stojící v odstavném pruhu. „Nemáme informaci o žádné nehodě. Stopa po uniklé síře je vidět už od 16. kilometru dálnice. Budeme stavět místo pro dekontaminaci a odstraňovat to, co vyteklo na silnici,“ přiblížil krátce po nehodě postup mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Tekutá síra je podle něj hořlavá a dráždivá látka. „Budeme tedy pracovat v nějakém stupni ochrany, určitě s dýchacími přístroji a pravděpodobně s ochrannými oděvy,“ podotkl Mikoška.

Ve 14.30 hasiči sdělili, že zastavili únik z cisterny. Poté se soustředili na vozovku, kde byla zasažena plocha o velikosti 1 krát 4 metry. „Bude se také řešit, co dál s tou cisternou. Jestli bude moci odjet po vlastní ose, nebo se to bude muset přečerpat,“ oznámil mluvčí.

Před 16. hodinou hasiči sdělili, že předali místo zásahu silničářům.

Dodávka zřejmě nedobrzdila před kolonou

Na 13. kilometru D2 ve směru na Brno, tedy kousek před uzavírkou způsobenou únikem síry, se při dojíždění do kolony srazily kolem 14.30 dva nákladní vozy a dodávka. Při nehodě zemřeli tři lidé, další čtyři se zranili. „Nehodu vyšetřujeme. Dodávka pravděpodobně včas nedobrzdila a narazila zezadu do kamionu stojícího v koloně, který pak ještě narazil do dalšího kamionu,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

„Tři lidé zemřeli ještě před naším příjezdem, už jsme jim bohužel nemohli pomoci. Šlo o dvě dospělé osoby a jednu nezletilou,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Další čtyři pacienty převezla záchranná služba do brněnských nemocnic se středně těžkými až těžkými zraněními. Vrtulník podle mluvčí zasahoval jinde.

Dálnice byla kvůli nehodě uzavřena u sjezdu na Hustopeče, objízdná trasa vede po staré silnici mezi Břeclaví a Brnem. Podle Maláška je přetížená, a je tak nutno počítat se zpožděním.