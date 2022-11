Unikátní návrh úspor: jeden školník pro více škol. Zaniklo by 3900 úvazků, spočítala studie pro ministerstvo

Pokud by základní a mateřské školy sdílely účetní, školníky, právníky a další provozní a ekonomické zaměstnance, ušetřilo by se na celostátní úrovni 1,9 až 2,2 miliardy korun ročně. Sdílením zaměstnanců by současně zaniklo zhruba 3900 pracovních úvazků nepedagogických pracovníků, což odpovídá 21 procentům z nich.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč