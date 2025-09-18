Unikátní podívaná. Nad Karlovým mostem proletí stíhačky s kouřovými efekty

Nad centrem Prahy a Karlovým mostem proletí formace dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Unikátní podívaná má začít v 15 hodin. Poletí v nízké výšce asi 300 metrů nad Vltavou i s barevnými kouřovými efekty.
Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První...

Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První aerobatická skupina v historii akce | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Britská akrobatická skupina Red Arrows
Akrobatická skupina britského Královského letectva (RAF) míří na víkendové Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, kde bude po oba dny vystupovat.

Desítka proudových strojů BAE Hawk T1 v charakteristické červené barvě chce průletem nad Prahou uctít nejen české vzdušné síly, ale připomenout také 80. výročí konce druhé světové války.

„Přelet nad Prahou je naprostou raritou, průlet nad Karlovým mostem pak představuje zcela unikátní událost,“ zve Pražany na nevšední podívanou koordinátor průletu Jan Tvrdík z velitelství vzdušných sil.

Úřad městské části Prahy 5 na Facebooku upozornil lidi, aby je plánovaná akce nepřekvapila. „Letadla se budou pohybovat ve výšce 300 metrů nad zemí, hluk bude krátkodobý. Prosíme, nepanikařte – jde o plánovanou akci Armády ČR,“ uvedl.

Po průletu nad Vltavou se formace odkloní směr Kbely a bude pokračovat na letiště Leoše Janáčka do Mošnova u Ostravy. Pořadatelé uvádějí, že program se může měnit v závislosti na počasí, vytíženosti vzdušného prostoru nad Prahou i průchodnosti leteckých tratí.

Naposledy měli Pražané možnost vidět průlet domácích a aliančních strojů loni v březnu u příležitosti 25. výročí vstupu České republiky do NATO.

Skupina Red Arrows vznikla již v roce 1964 a vystupuje s devíti letouny s charakteristickým zbarvením. Patří mezi nejslavnější a proslulost si získala svými naprosto precizními a těsnými letovými formacemi, jež při vystoupeních předvádí. Všichni její piloti mají za sebou četné zkušenosti z bojového nasazení na nadzvukových strojích jako je Eurofighter Typhoon.

