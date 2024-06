„Potřebujeme vybudovat odolnější společnost“ zní z fakulty půl roku po střelbě

„Je důležité, aby Univerzita Karlova i celá česká společnost byla společností odolnou, připravenou, která dbá na psychické zdraví,“ řekla rektorka Milena Králíčková a dodala, že se plánuje užší spolupráce s policisty, hasiči a i záchranáři při bezpečnostních seminářích a krizových cvičeních.

Univerzita Karlova podle Mileny Králíčkové buduje Centrum resilience. „Není to jen reakce na tragédii, od které dnes plyne šest měsíců, je to zvýšená potřeba našich studentů i pracovníků. Rolí univerzity jsou tři věci, vzdělávat, zkoumat a společenský přesah. Chceme ukázat jak je důležité pečovat o psychosociální bezpečí,“ řekla na úvod setkání rektorka s tím, že žádá média o maximálně etický přístup.

Koordinátor Centra resilience Jan Tesárek popsal aktivity pracoviště. „Centrum se zabývá aktivní přípravou na různé budoucí scénáře a potenciální krizový vývoj, nabízí podporu a rozvoj prostřednictvím vzdělávání, podporu při zvládání traumatu a zátěže, snažíme se také budovat společného ducha univerzity a komunitu. Ale hlavně vytváříme bezpečné, inkluzivní a pozitivní pracovní i studijní prostředí,“ popsal.

Jedna z nejcennějších věcí je pro školu komunitní přístup. „Na všech pietních akcích, tvorbě tichého místa, měsíci pro fakultu, meditaci pro fakultu a dalších setkáních se podíleli zaměstnanci či studenti fakulty. Je pro nás velice důležité sdílení truchlení, akademická obec se tak může lépe uzdravovat,“ míní děkanka Eva Lehečková.

„Zmapovali jsme otázky psychosociální podpory, bezpečnosti. teď procházíme spoluprací s antropology, provádíme mapování našich manažerských rozhodnutí, které jsme museli dělat v krátkém čase. Jednak chceme událost uchovat a zároveň třeba zjistit, jak v budoucnu postupovat i lépe,“ doplnila Lehečková.

K funkčním opatřením reagujícím na konkrétní událost promluvila proděkanka pro studium a přijímací řízení Andrea Hudáková. „Jedním z příkladů je změna studijních předpisů v rámci fakulty i univerzity. Po událostech někdo potřeboval zvolnit a nemohl se vzdělávat okamžitě v takovém tempu, jako před střelbou. Jiní studenti naopak potřebovali, aby se změnilo co nejméně a dalším pomohlo tempo studia zvýšit,“ vysvětlila specifické potřeby studentů po tragédii.

Práce se studenty a pedagogy je zásadní. „V takovém strašném okamžiku tato spolupráce dokáže podpořit studenty i pedagogy, kteří najednou stojí před úplně jinou třídou,“ doplnila.

Hudáková zmínila několik opatření, která fakulta zajistila. „Hned v prvních dnech ledna jsme pro všechny pedagogy připravili dva webináře, které je měly připravit na první setkání se studenty. Zpětně jsou za ně všichni učitelé rádi, i když jim třeba na začátku tolik nevěřili. Budeme pokračovat v zooterapii, poptává se i arteterapie a muzikoterapie a další možnosti,“ popsala s tím, že většina zaměstnanců i studentů stojí o stmelování.

Některé vztahy ale skřípou. „Počítáme s nějakou mediací na úrovni pedagogického sboru i mezi studenty, protože vztahy, které dřív nebyly třeba úplně ideální, jsou teď na bodu mrazu,“ vysvětlila Hudáková.

Pozvání na setkání přijal i ministr vnitra Vít Rakušan. „Stalo se to, že fakulta i univerzita se semknula. Paní rektorka a paní děkanka byly od prvních minut připravené fakultu podržet a spustili projekty, které mají celospolečenský přesah. Z témat fakulty se stala společenská témata. Zmíním duševní zdraví. Náš systém často nedokáže dobře reagovat na volání o pomoc. Rozumím tomu, že se debata stáčí k tomu, co policie udělala špatně, věřím že pro pozůstalé je to do jisté míry ozdravné a hledat sekundárního viníka je v pořádku,“ řekl ministr.

Ministerstvo vnitra ručí za debatu o bezpečnosti. „Udělali jsme mnoho seminářů pro školy, pro unoverzity, pro veřejnost. Poskytujeme krizovou intervenci i pozdější péči a hraje v tom obrovskou roli univerzita. Potřebujeme nejen odolnou unoverzitu, ale odolnou společnost, aby dokázala pomoci jedinci v těžké situaci, je to naše zodpovědnost,“ objasnil Rakušan.

Před půl rokem přišlo při střelbě na fakultě o život 14 lidí a 25 dalších bylo zraněno. Po útoku pachatel, který byl podle policie studentem fakulty, spáchal sebevraždu.

Škola chce také představit nové univerzitní Centrum resilience a studentské iniciativy, které se podílely na podpoře obnovy fungování sídla Filozofické fakulty UK.

Odpoledne zástupci univerzity a fakulty představí dočasný památník obětem střelby na náměstí Jana Palacha. Připomínat je bude asi tři metry vysoký pískovec, který před budovou fakulty ukotvili odborníci ve středu. Jedná se o přírodní plastiku, kámen měl být podle zástupců fakulty co nejméně opracovaný.

Venkovní pomník má sloužit především pro veřejnost. Tragickou událost připomíná i takzvané tiché místo ve čtvrtém patře hlavní budovy, které bylo při střelbě a následném policejním zásahu nejvíce poničené. Dvě místnosti, ve kterých umíraly oběti prosincové střelby, a spojovací chodba mají fungovat jako pietní místa do konce roku, uvedli již dříve zástupci fakulty. Místnosti slouží jako pietní místa od konce května. Lidé v nich najdou kovové studánky, kameny nebo například květiny.

Střelba na fakultě je nejtragičtější obdobnou událostí v historii České republiky. Podle policejní zprávy o poskytnuté psychosociální pomoci významně psychicky zasáhla na devět tisíc lidí.