Univerzita Karlova by mohla pro spolupráci s firmami zřídit nadační fond

PRAHA Univerzita Karlova (UK) by mohla pro svou spolupráci s firmami zřídit nadační fond a pozici pro zaměstnance, který by se touto agendou zabýval. Při výběru komerčních partnerů by škola měla klást důraz na transparentnost firem a dodržení podmínek pro svobodu bádání. Vyplývá to z doporučení pracovní skupiny, která měla definovat parametry pro komerční spolupráci.

Zástupci skupiny v pátek se svými návrhy seznámili Akademický senát UK. Nyní se doporučeními bude zabývat vedení školy. Home Credit odstoupí od smlouvy s Univerzitou Karlovou. Rektor: Stejně jsme chtěli spolupráci ukončit Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci zahájila svou činnost loni v listopadu. Impulzem k jejímu vzniku byla debata o smlouvě s úvěrovou společností Home Credit. Firma má silné zastoupení v Číně. Společnost od smlouvy po kritice na podzim odstoupila s odůvodněním, že nechce být vtahována do iracionálních debat. Rektor UK Tomáš Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy. Vedení Univerzity Karlovy čelilo další kritice za partnerství s firmou Home Credit. Ta odpoledne smlouvu vypověděla V komisi bylo deset lidí jmenovaných rektorem mimo jiné na doporučení Akademického senátu UK. Spolupracovali s nimi i vybraní akademici z fakult UK. Komise vypracovala návrh pro etický postup při vybírání komerčních partnerů pro spolupráci s UK. Tento dokument by podle zástupců komise měl být závazný pro celou univerzitu včetně jednotlivých fakult. Kromě toho komise doporučila zřídit na škole nadační fond a vytvořit nové místo pro zaměstnance, který by měl agendu komerční spolupráce na univerzitě na starosti. Podle komise dosud taková pozice na UK není. Podle pracovní skupiny by se vedení univerzity mělo inspirovat tím, jak dobře funguje spolupráce s firmami například na matematicko-fyzikální nebo přírodovědecké fakultě. Zřízení nadačního fondu považuje za možnost, jak by škola mohla mít komerční spolupráci a přitom přímo nedohlížela na peníze. Pro určité typy partnerství by podle ní měl působit na rektorátu poradní orgán. Aby se zabránilo možnému ovlivňování akademiků například ze strany firem, měla by se pak škola zaměřit víc na školení a prevenci. Home Credit, který patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry a do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, se ve smlouvě o spolupráci zavázal univerzitě po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě byla i pasáž o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“. Rektor už na podzim uvedl, že rozhodnutí společnosti od smlouvy odstoupit pouze urychlilo řešení, ke kterému univerzita směřovala. Proti smlouvě s ní v říjnu protestovaly stovky studentů a pracovníků univerzity. Přes 600 signatářů požadovalo, aby akademický senát nastavil jasná etická kritéria, s kým a za jakých podmínek univerzita může navazovat komerční spolupráci tak, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno. V podobném duchu se nesl i otevřený dopis, který podepsal zhruba stejný počet lidí. V dalším dopise akademickému senátu vyzvalo zhruba 1400 studentů a akademiků k odvolání rektora Zimy.