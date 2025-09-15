Osm miliard v ohrožení. Univerzita Karlova může přijít o dotaci na kampus Albertov

Publico uvedlo, že univerzita může přijít o zhruba 8,3 miliardy korun. Podle dokumentu, který má Publico k dispozici, nestíhá UK dokončit obě stavby v plánované lhůtě, tedy do poloviny roku 2026. „Poskytovatel dotace se důvodně domnívá, že účastník řízení není schopen řádně a včas splnit účel dotace,“ stojí podle serveru v dokumentu ministerstva.
Výstavba kampusu Albertov se podle UK zpozdila kvůli archeologickému výzkumu. Albertovský kampus je součástí kapitoly, v níž se ČR zavázala postavit zhruba 95 000 metrů čtverečních nových univerzitních pracovišť.
Součástí kapitoly je i projekt vědeckého centra Mephared 2 v Hradci Králové, které spadá pod UK, a BioPharma Hubu Masarykovy Univerzity v Brně. Předpokládaný termín kolaudace Biocentra kampusu Albertov je duben 2028, informoval dříve mluvčí UK Jan Bumba.
Lucká Loosová potvrdila, že ministerstvo s univerzitou zahájilo správní řízení. „Oznámení nijak nepředjímá výsledek správního řízení. Teprve v jeho rámci se budou shromažďovat podklady, ke kterým se bude moci účastník řízení vyjadřovat. V tuto chvíli tak nelze říci, jak a kdy bude správní řízení ukončeno,“ napsala.
„Tento krok, pro který dle nedávno zaslaného vyjádření z Evropské komise není důvod, bude předmětem zítřejšího (úterního) jednání s panem ministrem na MŠMT. Pevně věříme, že kroky MŠMT nezapříčiní ztrátu evropských prostředků,“ uvedla v prohlášení rektorka Milena Králíčková. Dodala, že je přesvědčena, že na jednání na ministerstvu najdou společné řešení.
Prostředky Národního plánu obnovy (NPO) dostává Česko z Evropské komise, a to po splnění příslušných milníků podložených například účetními a dalšími dokumenty. O penězích rozhoduje poskytovatel na národní úrovni, v tomto případě ministerstvo školství.
Jednání univerzit s ministerstvem
Zástupci Univerzity Karlovy i Masarykovy univerzity posledních několik týdnů jednali s ministerstvem školství o využití peněz z NPO kvůli zpoždění výstavby kampusu na pražském Albertově. Cílem jednání bylo podle dřívějších informací najít takové řešení, které by umožnilo maximální využití peněz z NPO určených pro vysoké školy a zároveň by zajistilo pokračování výstavby tří plánovaných kampusů.
Podle dřívějších informací měla být konečná dohoda o rozdělení peněz NPO potvrzena na konci srpna. Ministerstvo financí ale varovalo, že preferovanou variantu řešení považuje za vysoce rizikovou.
„Ministerstvo zvažuje zahájení řízení o odnětí dotace, což považuji za logické ve chvíli, kdy se navzdory očekávání na konci srpna nepodařilo dosáhnout shody všech aktérů na řešení situace, ale dál se jedná, jak najít cestu, která by minimalizovala škody a rizika pro vysoké školy,“ sdělil minulý týden Deníku N ministr školství Mikuláš Bek (STAN).