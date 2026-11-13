„Přesný počet dotčených osob, úplný rozsah získaných informací a jejich případné další zneužití jsou předmětem pokračujícího šetření. Univerzita bezprostředně po zjištění incidentu přijala bezpečnostní opatření směřující k omezení jeho dopadů a zabezpečení dotčených systémů,“ informovala v pátek na Facebooku.
Kompromitovanou aplikaci univerzita odstavila a zabezpečila příslušné přístupy. „Specializované kyberbezpečnostní a IT týmy univerzity ve spolupráci s fakultami nadále prověřují rozsah incidentu a jeho možné dopady,“ doplnila.
Univerzita připravuje trestní oznámení na neznámého pachatele.