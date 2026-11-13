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Univerzita Karlova čelí kybernetickému útoku, unikla osobní data

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  11:17
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Univerzita Karlova čelí kybernetickému útoku, při němž došlo ke kompromitaci jedné z webových aplikací a k neoprávněnému přístupu k údajům centrálního Studijního informačního systému (SIS). Útočník získal a stáhl část údajů evidovaných v SIS včetně osobních údajů. Univerzita incident oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„Přesný počet dotčených osob, úplný rozsah získaných informací a jejich případné další zneužití jsou předmětem pokračujícího šetření. Univerzita bezprostředně po zjištění incidentu přijala bezpečnostní opatření směřující k omezení jeho dopadů a zabezpečení dotčených systémů,“ informovala v pátek na Facebooku.

Kompromitovanou aplikaci univerzita odstavila a zabezpečila příslušné přístupy. „Specializované kyberbezpečnostní a IT týmy univerzity ve spolupráci s fakultami nadále prověřují rozsah incidentu a jeho možné dopady,“ doplnila.

Univerzita připravuje trestní oznámení na neznámého pachatele.

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