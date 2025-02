Rektorka UK se po skandálu s pochybným odůvodněním odměn zbavuje své mluvčí

Prvním byl Otomar Sláma, do konce roku člen rektorčina kolegia odpovědný za bezpečnost a znalostní transfer, jenž skončil po odhalení střetu zájmů.

Konec Přívětivé nechtěl odpoledne nikdo komentovat. Na otázky nereagovala Přívětivá ani rektorka Králíčková. Hned tři zdroje redakce však potvrdily, že se brzy objeví inzerát s nabídkou uvolněného místa mluvčí.

Výměna přichází krátce po skandálu s odměnami ve vedení univerzity. Ty nejprve UK obhajovala mimořádnou situací v loňském roce, kdy se vyrovnávala s důsledky tragické střelby z prosince 2023 na filozofické fakultě. Jenže akademická obec proti zdůvodnění i celkové výši odměn vedení – celkem 11,4 milionu korun – hlasitě protestovala. Následně se rektorka za vyjádření omluvila a připsala ho na vrub oddělení komunikace.

„V praxi to je ale samozřejmě tak, že o všem, co jde do médií, rektorka ví,“ prozradil zdroj z akademické obce. A jisté neshody mezi mluvčí a rektorkou vyplývají i ze slov samotné Přívětivé, která vyjádření s nadřízenými konzultovala. „Zastávám pozici tiskové mluvčí, tudíž nereprezentuji své osobní názory, ale schválená stanoviska vedení UK,“ řekla Přívětivá Deníku N minulý týden.

Tento týden se pak hlasitě ozval i Sláma. V obsáhlém rozhovoru pro tentýž deník vysvětloval, že o všech jeho aktivitách věděla rektorka i kvestor. Upozornil, že informoval i o tom, že vlastní firmu, která po střelbě v prosinci 2023 zajišťovala ostrahu Filozofické fakulty.

„Jsem přesvědčený o tom, že jsem na krizovém štábu říkal, že je to dočasné, nešikovné řešení a musíme to vyřešit jinak. Co paní rektorka slyšela, nemůžu říkat,“ uvedl. Faktem je, že Králíčková Slámu, se kterým spolupracovala řadu let, opakovaně obhajovala před akademiky. Na konci loňského roku získal i více než půlmilionové odměny.

V únoru Sláma oznámil, že po kolegiu končí i v roli předsedy správní rady společnosti Charles University Innovations Prague (CUIP), která patří UK. Sláma v rozhovoru mimo jiné uvedl, že jeho jiná firma dodává služby pro Expo, ačkoli původně memorandum o spolupráci při prezentaci českých vědců na světové výstavě podepsala za UK právě univerzitní společnost CUIP.

V minulosti rektorka před akademiky tvrdila, že o podnikání a firmách Slámy nevěděla. O odměnách, hospodaření rektorátu, policejním prověřování a zadání forenzního auditu se očekává debata i na březnovém zasedání Akademického senátu.