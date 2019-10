Univerzita Karlova podepsala partnerství se společností Home Credit. Dostane za to přes 1,5 milionu korun

Praha Univerzita Karlova podepsala se společností Home Credit tříletou partnerskou smlouvu. Firma z finanční skupiny Petra Kellnera PPF vyplatí univerzitě ročně půl milionu korun na podporu rozvoje vědy, mezinárodní spolupráci. Home Credit dále univerzitě bude pomáhat s vědeckými a výzkumnými programy a sežene jí experta na marketing a sponzoring.

Podle údajů v registru smluv má smlouva o spolupráci hodnotu 1,815 milionu korun včetně DPH. Home Credit se zavazuje univerzitě ročně poskytovat půl milionu korun, první příspěvek poskytne na akademický rok 2019/2020. Finance mají být využity na rozvoj vědy, mezinárodní spolupráci, spolupráci se zahraničními profesory a vědci, podporu studentských spolků a další aktivity, uvedla univerzita v tiskové zprávě na svých stránkách. Home Credit dále sežene univerzitě experta na marketing a sponzoring, píše server iRozhlas.cz.

Home Credit podepsal tříletou partnerskou smlouvu s @UniKarlova: bude podporovat zejména @matfyz a Institut ekonomických studií @fsv_uk. Znamená to nejen fin. podporu, ale i pomoc s vědeckými a výzkumnými programy, hostování zah. profesorů a granty pro studentské a vědecké práce. pic.twitter.com/Xbgv1r1APY — PPF Group (@PPFGroup) October 2, 2019

Podle tiskové zprávy má mít výhradní rozhodovací pravomoc o využití peněz Univerzita Karlova. Spolupráce se má týkat především Matematicko-fyzikální fakulty, Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd, uvedla společnost PPF na Twitteru.

Univerzita se podle svých slov tímto krokem snaží posílit spolupráci se soukromými firmami, kterou považuje za důležitou pro financování výzkumných a vědeckých projektů, zajišťování mezinárodních akcí a naplňování tzv. třetí role univerzity ve společnosti. Se soukromým sektorem spolupracuje dlouhodobě, například jejím generálním partnerem je Česká spořitelna a.s.

„Univerzita se snaží dlouhodobě diverzifikovat své financování. Kromě prostředků ze státního rozpočtu, z vědecké grantové činnosti, ze strukturálních fondů EU a souvisejících se snažíme získávat prostředky též od sponzorů, dárců i úspěšných absolventů,“ uvedl kancléř UK Milan Prášil v tiskové zprávě.



Nevhodné, reaguje na partnerství Filozofická fakulta

Uzavření smlouvy vzbudilo v akademické obci vlnu nevole. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nepokládá za vhodné, že firmě Home Credit bylo uděleno exkluzivní označení hlavního partnera UK. V tiskovém prohlášení tak fakulta reagovala na nedávno uzavřené smlouvy o partnerství mezi UK a Home Credit, která patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Profesor Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu rektorovi UK napsal, že univerzita takovým spojením ztrácí morální kredit a vzdává se proto členství v Čestné radě absolventů.

Filozofická fakulta ve středu zdůraznila, že do přípravy smluv nebyla nijak zapojena a že nepokládá za vhodné, aby byla firma Home Credit označena za hlavního partnera univerzity. Některé části smluv podle fakulty poškozují veřejný obraz instituce. Jde třeba o pasáž o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet... všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“.

„Kvitujeme vyjádření univerzity, že znění rámcové smlouvy ‚vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice‘. Na Filozofické fakultě UK budeme vždy dbát o důsledné dodržování všech akademických svobod i o svobodu všech zaměstnanců a studentů fakulty hrát aktivní roli ve veřejné diskusi,“ uvedl Michal Pullmann, děkan Filozofické fakulty UK.

Proti smlouvě se vyjádřil i například spolek Sinopsis. Platforma, která částečně spadá pod Filozofickou fakultu UK a věnuje se aktuální situaci v Číně, se obává omezení akademických svobod. „Je to velký byznys, který má blízko k čínské komunistické straně. A už v minulosti jsme viděli signály, že se přes tuto firmu a její struktury snaží ovlivňovat dění v republice,” vyjádřil se pro Seznam Zprávy Filip Jirouš, expert Sinopsis. Ten podle serveru zároveň upozornil, že PPF už dříve kvůli kritickým textům projekt Sinopsis obvinila, že zneužívá akademických svobod.

Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera, s podílem 91,12 procenta. Menší část (8,88 procenta) patří firmě EMMA OMEGA, tu ovládá Jiří Šmejc. Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v Číně, Rusku, Kazachstánu, Česku, na Slovensku, v Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. PPF investuje do řady odvětví - od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství.