Bouřlivé jednání o odměnách. Rektorka UK hlasování akademiků ustála

„Na minulém plénu jsme se shodli, že působení Otomara Slámy poškozuje naši pověst. Sám řekl, že už s univerzitou nebude mít nic společného, nicméně stále zůstává v GeneSpector (firma, kterou univerzita spoluvlastní – pozn. red.). Tak bych se chtěl zeptat, jestli s ním budeme hrát nějakou schovávanou po rektorátu a bude na nás náhodně vykukovat,“ dotazoval se například jeden z akademiků rektorky. Ačkoli už v minulosti Sláma oznámil konec ve funkcích, ve všech pozicích má definitivně skončit až na konci května, připustil však kvestor.

O pozdvižení se postaral i prorektor pro vnější vztahy Martin Vlach, který oznámil rezignaci v pátek dopoledne. Odůvodnil to totiž nesouhlasem s rektorčinými zásahy do své agendy. Naznačil i další motivy. „Dnešní rezignaci jsem dal z důvodu, že již nechci být součástí volební kampaně paní rektorky. Dobré jméno Univerzity Karlovy už je tak pošramocené, že musíme udělat opravdu velkou reflexi napříč mnoha plény, ať je to kolegium rektorky nebo na akademickém senátu,“ prohlásil Vlach.

Rektorka řekla, že ji vzniklá situace mrzí. „Nejsem si vědoma žádných nepřiměřených zásahů, a to ani v personálu, ani věcně,“ reagovala Králíčková s tím, že je schopná sebereflexe.

Do diskuse vstoupil i bývalý rektor Tomáš Zima. „Problémy začaly v listopadu. Dneska máme jaro a pořád se točíme v některých věcech v kruhu. Kdyby některé věci byly vyřešeny rychle, jasně a zřetelně a nevedla se válka s médii, bylo by to lepší,“ uvedl Zima s tím, že dobré jméno univerzity bylo narušeno i dalšími případy, jako jsou například okolnosti výstavby Kampusu Albertov.

Místopředsedovi Akademického senátu Andreji Farkašovi si stěžoval na přetahování o informace s rektorátem. Navrhl proto usnesení, které bylo následně přijato. „Akademický senát konstatuje opakované nedodržení jednacího řádu ze strany vedení UK, který určuje povinnost zodpovědět dotazy členů Akademického senátu UK,“ konstatuje usnesení.

Jako problematické senátoři vnímají především to, že například o odměnách pro vedení si museli říci přes žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Studentský senátor Jakub Čech to označil za „páčení“ informací z rektorátu.

I v tom rektorka kontrovala slovy, že se snaží reagovat včas a transparentně. Přidal se i zástupce Filozofické fakulty, který požadoval přejít k hlasování o tom, aby současné vedení už znovu neobhajovalo funkce v dalším volebním období. Senát na jeho návrh hlasoval, usnesení ale nepřijal.

Jeden ze senátorů dokonce na protest proti hlasování opustil sál. Rektorka Králíčková už dříve uvedla, že chce kandidovat na zastávanou funkci i v dalším funkčním období.