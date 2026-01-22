Pokutu, o níž ve čtvrtek informoval server iROZHLAS.cz, na základě devíti porušení pravidel pro správu veřejných peněz udělilo úřadu Odvolací finanční ředitelství. ÚOOÚ se proti pokutě bránil žalobou, ale Městský soud v Praze ji letos v lednu pravomocně zamítl.
Vozový park úřadu se v letech 2020 až 2021 rozrostl o tři automobily. Jejich pořízení bylo podle úřadu součástí snahy státní správy využívat vozy šetrné vůči životnímu prostředí. Úřad pro ochranu osobních údajů ale objednal všechny v té nejdražší výbavě, jeden měl sloužit pro cestování předsedovi úřadu Jiřímu Kauckému.
„Nelze se ztotožnit s tím, že by prvky jako kožená sedadla s ventilací a masážní funkcí, prémiový audiosystém či panoramatická střecha byly skutečně nezbytné pro naplnění stanoveného účelu pořízení vozidla, a sice běžné dopravy osob,“ píše se v rozsudku soudu, který server získal. Třetí nakoupený vůz byl navíc podle soudu zbytný. Kvůli němu kleslo využití dvou stávajících aut, přestože mohly dál sloužit naplno.
Úřad argumentuje, že nákup vozů spadal do Národního akčního plánu čisté mobility. A že od strojů se spalovacími motory ustoupil správně. „Úřad proto trvá na tom, že pochybení shledaná Odvolacím finančním ředitelstvím nevedla k nehospodárnému nakládání s finančními prostředky ani ke vzniku škody na majetku státu,“ sdělil ředitel kanceláře úřadu Josef Štípský.
Pokuta od finanční správy zahrnovala i nehospodárný nákup mobilních telefonů a IT techniky v době covidové pandemie, předražené pořízení serverů nutných pro činnost úřadu či neprůhledné vysoutěžení dodavatele na vytvoření a správu webových stránek instituce.
Vyměřenou pokutu 2,513 milionu korun, přičemž odvod za akvizici vozů z toho činil 1,986 milionu, instituce uhradila loni, protože nechtěla riskovat penále. Rozhodnutí soudu respektuje a odůvodnění analyzuje. „Připravujeme podání kasační stížnosti,“ sdělil serveru Štípský. Připustil ale, že úřad už před finanční kontrolou začal revidovat vnitřní kontrolní procesy tak, aby do budoucna dokázal lépe doložit a obhájit své hospodaření.
Úřad pro ochranu osobních údajů vznikl v roce 2000. Jeho hlavním úkolem je bránit zneužívání osobních dat jak soukromými osobami, tak úřady, firmami nebo státními institucemi. Předsedou úřadu je od roku 2020 Jiří Kaucký, loni v září mu začalo druhé funkční období.