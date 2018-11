Úplatky pro hejtmana? Půtu měla v korupční kauze soudit žena jeho kolegy, námitka to zarazila

LIBEREC/PRAHA Údajná korupční kauza libereckého hejtmana Martina Půty (STAN) se měla začít objasňovat v září. Jenže se ukázalo, že na rozhodování se měla podílet i manželka Půtova stranického souputníka. Námitku proti tomu vznesl sám státní zástupce, hejtman se k ní připojil. Líčení kvůli tomu nezačalo. Lidovky.cz nyní zjistily, že Vrchní soud v Praze situaci odblokoval. Dotyčná už v soudním senátu nezasedne.

S Michalem Hronem se hejtman Půta zná. Hron je roky městským zastupitelem v Liberci za hnutí Starostové pro Liberecký kraj, jemuž Půta předsedá. Hronova manželka Zdeňka se měla s Půtou začít potkávat jinde. V soudní síni. Byla přísedící v soudním senátu, jehož úkolem bylo kauzu údajné korupce rozplést. Hejtman si podle žalobce nechal vyplatit všimné za podporu projektu financovaného z evropských fondů.

Na 11. září naplánovala liberecká pobočka ústeckého krajského soudu první jednání, Půta a dalších šestnáct obžalovaných na něj čekali od prosince 2016. Tehdy státní zástupce poslal případ k soudu. Jenže žalobce Radim Kadlček na startu hlavního líčení usoudil, že účast Hronové by čistotě procesu ublížila. Soud ale jeho návrh na její vyřazení kvůli podjatosti zamítl. Od žalobce následovala stížnost, podal ji i Půta.

Lidovky.cz nyní zjistily, že kauza může pokračovat. Vrchní soud v Praze na stížnosti kývnul. „Mohu potvrdit, že Vrchní soud v Praze o stížnosti rozhodl a spis se již vrátil zpět na náš soud,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí liberecké pobočky krajského soudu Karolina Francová. „Vrchní soud vyhověl stěžovatelům,“ upřesnil pak soudce Petr Neumann, předseda senátu, jenž má Půtovu kauzu na stole.

Po zásahu vrchního soudu už senát změnil podobu, Hronová v něm kvůli podjatosti nefiguruje. Vedle předsedy Neumanna o trestech pro aktéry případu či naopak jejich očištění rozhodnou přísedící Naděžda Miškovská a Hana Bobková. V záloze je jako další přísedící připravena Vladimíra Šveňková. Senát k případu zasedne brzy, líčení bude pokračovat 4. prosince.

‚Obžaloba by se měla projednat znovu‘

Jeden z Půtových advokátů Tomáš Gřivna však upozorňuje, že by měl soud přibrzdit. Než se případ posunul do hlavního líčení, soudní senát obžalobu předběžně projednal. Smyslem bylo zjistit, zda kauza snese klasický proces, nebo má policie spis doplnit. Senát si vybral první možnost. Podle Gřivny je ale problém, že rozhodování se tehdy účastnila i Zdeňka Hronová.

„Pokud ji soud shledal podjatou, podjatá byla od počátku. A pokud v předběžném projednání obžaloby rozhodoval podjatý přísedící, tak patřičné ustanovení trestního řádu říká, že úkony učiněné takovou osobou jsou neúčinné,“ sdělil pro Lidovky.cz advokát. Aby soud postupoval v harmonii s právními předpisy, podle Gřivny by mělo k předběžnému projednání obžaloby dojít znovu. Zhostit by se jí měl obměněný senát.

Hlasování senátu je tajné. Nelze zjistit, jak se při rozhodování o způsobilosti obžaloby zachovala Hronová. To na stanovisku Gřivny nic nemění. „Předběžné projednání obžaloby by mělo proběhnout znovu, aby nová přísedící mohla svobodně hlasovat,“ dodal. Soudce Neumann nic takového nechystá. „Provedeno nebude,“ sdělil. Nicméně Gřivna ho na svůj postoj oficiálně upozorní, na průběh procesu to ale vliv mít nebude.



Kostru případu představuje projekt rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, náklady na její provedení měly dosáhnout 65 milionů korun. Jako s hlavním zdrojem se počítalo s dotací z evropských fondů. Strůjcem záměru byla obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany. Hejtman Půta coby někdejší šéf výboru dotačního programu Severovýchod hrál podle žalobce v zajištění financí klíčovou úlohu.

Rizikový projekt? Úplatek 500 tisíc

Údajně v první půli roku 2013 na několika jednáních dotačního výboru prosazoval, aby se proplatila provedená část rekonstrukce kostela. Opravu zajišťovala firma Metrostav. Současně údajně plédoval pro průběžné financování projektu. Z tohoto pohledu byla policií řečená Půtova podpora důležitá, protože výbor původně hodnotil projekt jako rizikový. S platbami se počítalo až po jeho dokončení.

Kde jsou peníze? Kriminalisté hejtmana Půtu při údajném přijímaní úplatku za ruku nechytili, řídí se ale několika indiciemi. Jednou z nich je nalezený dokument, který náležel s největší pravděpodobností Janu Petráňovi z Metrostavu.

Na listině byl rozpis částek u kódovaných jmen, obnos ve výši 800 tisíc korun byl uvedený u přezdívky Nejvyšší. Tato přezdívka podle informací z odposlechů patřila Půtovi.

„Ing. Jaroslav Stuchlík a Ing. Jan Petráň na základě předchozí dohody s Ing. Petrem Jirkůvem požádali v Liberci Bc. Martina Půtu, aby zajistil vlivem svého postavení předsedy Regionální rady soudržnosti regionu Severovýchod, (…), aby stavební práce na opravě obou budov, v té době již zčásti provedené, byly společnosti Metrostav a.s. uhrazeny z rozpočtu Evropské unie, a to za (…) slíbený úplatek ve výši 800 000 korun,“ stojí v obžalobě, kterou mají Lidovky.cz k dispozici.

Stuchlík s Petráňem jsou představitelé Metrostavu. Obdobná trojice měla navíc hejtmanovi slíbit, že urovná jeho dluh ve výši 30 tisíc vůči jednomu živnostníkovi figurujícímu v projektu. Hejtman podle policie nakonec inkasoval 500 tisíc. Půta cokoliv nezákonného ze své strany odmítá. „Že bych měl pocit, že přípravné řízení bylo ukázkou toho, jak má fungovat spravedlnost, to nemám,“ uvedl už dříve pro Lidovky.cz.

Hejtman je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, což ho může v důsledku připravit až o 12 let svobody. Druhá část případu se sestává z pokusu o podvodný zisk dotace ve výši 30 milionů korun na projekt takzvané oddechové zóny Perštýn, v této linii kauzy se Půta neobjevuje. K žádnému ze záměrů nakonec nezamířila z dotací ani koruna, penězovody uzavřel především zásah policie.