Uprchlý exposlanec Wolf je v Česku a zamířil do vazby. Skrýval se v Paraguayi

  16:08
Bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který se téměř 13 let ukrýval v cizině, aby se vyhnul nástupu do vězení za dotační podvod, je zpátky v Česku. V doprovodu policistů vystoupil v pondělí odpoledne z letadla na pražském Letišti Václava Havla, odkud putoval do vazby v Ruzyni. O věznici, ve které by si měl odpykat šestiletý trest odnětí svobody, se podle jeho advokáta bude teprve rozhodovat.

„Dvanáct let se dařilo muži odsouzenému za dotační podvod unikat spravedlnosti, ač byl neustále v hledáčku policistů a místa jeho pobytu se dařila vysledovat. Zlom přišel před necelým rokem, kdy byl muž zadržen v Paraguayi,“ uvedla policie v tiskové zprávě.

O tom, že se pětašedesátiletý uprchlík vrací po letech do vlasti, napsal jako první portál iDNES.cz. Informaci získal od jeho zahraniční obhájce i s fotografií, která zachycuje Petra Wolfa na letišti před odletem do Česka.

„Jsem advokát Roberto Ayala z Paraguaye, technický obhájce pana Petra Wolfa. Jsme na mezinárodním letišti Silvio Petirossi s panem Filipem (konzulem Filipem Kandou – poznámka redakce) a Petrem. Odlétáme z Paraguaye do Argentiny,“ uvedl k fotografii, kterou poslal e-mailem v pondělí ráno Wolfovu českému právníkovi a z pověření klienta také redakci.

Wolf měl být ve vězení už od prosince 2012. Odpykat si měl šestiletý trest odnětí svobody za to, že zneužil část z jedenácti milionů korun státních dotací pro osobní potřeby. Odsouzený byl i k pokutě ve výši pět milionů korun – tu zaplatil.

Expolitik, který dodnes trvá na tom, že žádné dotační peníze nezneužil a že jeho obvinění bylo vykonstruované a zpolitizované, tehdy ale nepřevzal dvě soudní obsílky s výzvou k nástupu do vězení. A když mu zamítli žádost o odklad nástupu k výkonu trestu, odjel ze země.

Nebezpečná věznice

Český stát poprvé žádal o jeho vydání v roce 2016. A poté znovu po jeho zatčení v Paraguayi loni na podzim. Tehdy ho zadrželi policisté ve spolupráci s Interpolem a eskortovali do věznice v Tacumbú v hlavním městě Asunción, která patří k nejnebezpečnějším v zemi. Tam čekal na to, zda bude vydán do Česka, nebo získá politický azyl.

Uprchlý exposlanec Petr Wolf na snímku z července 2008
Petr Wolf
Petr Wolf v dobách, kdy působil jako poslanec za ČSSD.
Petr Wolf s manželkou Hanou u Krajského soudu v Ostravě na archivním snímku z roku 2012.
„Pravda je taková, že zdejší orgány mi už dvakrát politický azyl přiznaly. Ale soudy následně obě rozhodnutí zrušily. Důvod se mohu jen domnívat, ale nechci o něm spekulovat, abych si nezkomplikoval současné řízení. Moji právníci se totiž proti poslednímu zrušení odvolali,“ líčil v létě Petr Wolf portálu iDNES.cz.

Jelikož se řízení stále protahovalo, Wolf se rozhodl vše skončit a vrátit se do vlasti. „Dal jsem pokyn advokátovi, aby zastavil veškerá řízení k získání politického azylu s tím, že chci extradikci,“ sdělil nedávno iDNES.cz. A dodal, že se tak rozhodl i proto, že se zlepšilo politické klima v Česku. Wolf je přesvědčený, že za jeho stíháním stojí někdejší političtí lídři sociální demokracie, především Jiří Paroubek, ale i Lubomír Zaorálek. Ti to už v minulosti odmítli.

Český advokát Miroslav Zámiška předpokládal, že Wolf by politický azyl mohl získat. „Jeho soudní proces v Česku byl zpolitizovaný. Byly tam tehdy tlaky ze strany ČSSD,“ míní Zámiška. „Navíc dotační podvod, za který byl doma odsouzen, v Paraguayi není trestným činem,“ upozorňuje.

I podle něj jeho klient získal už dvakrát status politického uprchlíka, protože splnil podmínky. Ale protože se jeho pobyt v zahraničním vězení neúnosně protahoval, rozhodl se Wolf pro návrat.

„Už jsem s ním mluvil a pojedu za ním ještě dnes do vazby,“ říká Zámiška. „Podnikneme kroky k obnově jeho procesu. Máme dostatečné důkazy o tom, že řada procesních kroků byla chybná – a soudy to vědí,“ tvrdí.

