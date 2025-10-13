„Dvanáct let se dařilo muži odsouzenému za dotační podvod unikat spravedlnosti, ač byl neustále v hledáčku policistů a místa jeho pobytu se dařila vysledovat. Zlom přišel před necelým rokem, kdy byl muž zadržen v Paraguayi,“ uvedla policie v tiskové zprávě.
O tom, že se pětašedesátiletý uprchlík vrací po letech do vlasti, napsal jako první portál iDNES.cz. Informaci získal od jeho zahraniční obhájce i s fotografií, která zachycuje Petra Wolfa na letišti před odletem do Česka.
„Jsem advokát Roberto Ayala z Paraguaye, technický obhájce pana Petra Wolfa. Jsme na mezinárodním letišti Silvio Petirossi s panem Filipem (konzulem Filipem Kandou – poznámka redakce) a Petrem. Odlétáme z Paraguaye do Argentiny,“ uvedl k fotografii, kterou poslal e-mailem v pondělí ráno Wolfovu českému právníkovi a z pověření klienta také redakci.
Wolf měl být ve vězení už od prosince 2012. Odpykat si měl šestiletý trest odnětí svobody za to, že zneužil část z jedenácti milionů korun státních dotací pro osobní potřeby. Odsouzený byl i k pokutě ve výši pět milionů korun – tu zaplatil.
Expolitik, který dodnes trvá na tom, že žádné dotační peníze nezneužil a že jeho obvinění bylo vykonstruované a zpolitizované, tehdy ale nepřevzal dvě soudní obsílky s výzvou k nástupu do vězení. A když mu zamítli žádost o odklad nástupu k výkonu trestu, odjel ze země.
Nebezpečná věznice
Český stát poprvé žádal o jeho vydání v roce 2016. A poté znovu po jeho zatčení v Paraguayi loni na podzim. Tehdy ho zadrželi policisté ve spolupráci s Interpolem a eskortovali do věznice v Tacumbú v hlavním městě Asunción, která patří k nejnebezpečnějším v zemi. Tam čekal na to, zda bude vydán do Česka, nebo získá politický azyl.
„Pravda je taková, že zdejší orgány mi už dvakrát politický azyl přiznaly. Ale soudy následně obě rozhodnutí zrušily. Důvod se mohu jen domnívat, ale nechci o něm spekulovat, abych si nezkomplikoval současné řízení. Moji právníci se totiž proti poslednímu zrušení odvolali,“ líčil v létě Petr Wolf portálu iDNES.cz.
Jelikož se řízení stále protahovalo, Wolf se rozhodl vše skončit a vrátit se do vlasti. „Dal jsem pokyn advokátovi, aby zastavil veškerá řízení k získání politického azylu s tím, že chci extradikci,“ sdělil nedávno iDNES.cz. A dodal, že se tak rozhodl i proto, že se zlepšilo politické klima v Česku. Wolf je přesvědčený, že za jeho stíháním stojí někdejší političtí lídři sociální demokracie, především Jiří Paroubek, ale i Lubomír Zaorálek. Ti to už v minulosti odmítli.
Český advokát Miroslav Zámiška předpokládal, že Wolf by politický azyl mohl získat. „Jeho soudní proces v Česku byl zpolitizovaný. Byly tam tehdy tlaky ze strany ČSSD,“ míní Zámiška. „Navíc dotační podvod, za který byl doma odsouzen, v Paraguayi není trestným činem,“ upozorňuje.
I podle něj jeho klient získal už dvakrát status politického uprchlíka, protože splnil podmínky. Ale protože se jeho pobyt v zahraničním vězení neúnosně protahoval, rozhodl se Wolf pro návrat.
„Už jsem s ním mluvil a pojedu za ním ještě dnes do vazby,“ říká Zámiška. „Podnikneme kroky k obnově jeho procesu. Máme dostatečné důkazy o tom, že řada procesních kroků byla chybná – a soudy to vědí,“ tvrdí.