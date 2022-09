Bivakování před úřadem po týdnu skončilo, Žďár zapsal zájemce o parcely

Jako první si v pondělí v osm hodin ráno vybíral parcelu Jiří Sláma se svou přítelkyní Sylvií. U městského úřadu čekali od neděle 4. září.

„Jsme spokojení a šťastní, že to dopadlo dobře. Chtěli jsme pozemek, který jsme nakonec dostali. Měli jsme vybrané maximálně dvě varianty, proto jsme šli čekat k úřadu tak brzy. Je to strašná úleva,“ líčili pak venku, když se vrátili pro zbytek věcí.

Čekatelé si nastavili jasná pravidla, aby předešli sporům. Jiří Sláma z fronty před úřadem na dálku i pracoval. „Ani moc střídat nechtěl, jen na hokej,“ prohodila jeho přítelkyně. Sláma totiž chytá řadu let druhou ligu za místní hokejový tým, takže si během týdne odskočil na dva přípravné zápasy.

Jiný mladý pár si šel vybírat svůj pozemek i s několikaměsíčním miminkem v náručí. Ve frontě čekali od minulého pondělí, vybírali jako osmnáctí.

Nedostalo se na všechny, je šest náhradníků

Prodává se celkem 27 parcel pro řadové domy ve Vápenické ulici s průměrnou výměrou kolem 400 metrů čtverečních. Město stanovilo pevnou cenu 2 357 korun za metr bez daně, průměrný pozemek tedy vyjde na více než milion korun.

Nedostane se na všechny zájemce. Úředníci přidělili v pondělí ráno i šest čísel pro náhradníky. Ti kalkulují s tím, že si někteří zájemci před nimi svůj zájem o koupi nakonec rozmyslí. „Nevím, jak má kdo dobře spočítané, jestli dosáhne na hypotéku,“ reagoval muž s číslem 32 na lístečku.

Zvolený systém koupě parcel vyvolal i řadu kritických hlasů nejen z opozice. Když v pondělí mířil na úřad koaliční zastupitel Vlastimil Forst (ANO), který už znovu nekandiduje, prohodil, že si vedení města nedalo říct. „Podle mě by bylo vhodnější losování, určitě by to šlo udělat tak, aby to nebylo zpochybnitelné,“ řekl iDNES.cz.

Vedení města však předem avizovalo, že tentokrát nepůjde formou dražby ani losování. „Varianta fronty je náročná, možná v některých aspektech nedůstojná, ale spravedlivá. Člověk si pak daného pozemku více váží,“ předeslal starosta Martin Mrkos (Žďár- Živé město). Tímto způsobem už se prodávaly před pěti roky parcely v Barvířské ulici, tehdy čekali zájemci „pouze“ přes víkend.

Zájemci musí dodržet stanovené podmínky

Podle mluvčí radnice se nyní pondělní ráno obešlo bez problémů. „Rezervace proběhly poklidně, lidé byli dobře naladění, nemuseli jsme řešit žádné spory,“ reagovala Blanka Sobolová.

„Bylo vydáno 27 pořadových čísel na pozemky plus šest pro náhradníky. Ve chvíli, kdy by během fází, jež teď budou následovat, někdo odstoupil, budeme oslovovat náhradníky podle toho, jak byli v pořadí,“ vysvětlila mluvčí.

Zájemci si podle pořadových čísel postupně vybírali pozemky, které pak úřednice na mapě vylepené na dveřích vyškrtávala. „Do 30. září by měli sepsat rezervační smlouvu a do 10 dní od podpisu této smlouvy musí složit 250 tisíc korun zálohy. Do 31. ledna 2023 je pak třeba podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě,“ popsala mluvčí další kroky.

Pro parcely ve Vápenické ulici platí předem nastavená pravidla. „Majitel pozemku má tři roky na to, aby od získání stavebního povolení stavbu zkolaudoval, a deset let od nastěhování by měl mít ve městě trvalé bydliště. Dále je třeba se držet regulativů od městského architekta, jako je dům s rovnou střechou nebo dodržení uliční čáry,“ uvedla Blanka Sobolová.

Jak se kempovalo před žďárským úřadem: