Ministerstvo sportu dostane vlastní sídlo v centru Prahy. Ročně ušetříme miliony, tvrdí

V druhé polovině roku by se měla do budovy přestěhovat také Národní sportovní agentura (NSA).
„NSA sídlí v Praze 9 v komerčním nájmu a končí jí smlouva,“ uvedl Šťastný. Stát tak podle něj ušetří ročně deset milionů korun. V pětipatrové budově v Jindřišské podle něj zabere agentura čtyři a půl patra. Zbývající kanceláře obsadí jeho tým. Vzhledem k vybavenosti budovy, která dříve sloužila kanceláři nejvyššího státního tajemníka, podle Šťastného není třeba cokoli kupovat či předělávat.
„Jedná se o budovu Jindřišská 34, Praha - Nové Město, kterou ÚZSVM převzal v souladu se zákonem o majetku státu počátkem letošního roku od úřadu vlády. O přesunu ministra pro sport, prevenci a zdraví do této budovy rozhodla vládní dislokační komise na svém zasedání dne 2. června 2026,“ uvedla mluvčí majetkového úřadu Michaela Tesařová.
„Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme převzali krásnou novou budovu, kam se stěhuje můj úřad ministra pro sport, prevenci a zdraví, a také se sem bude stěhovat Národní sportovní agentura. Ušetříme tím skoro deset milionů korun ročně,“ řekl Šťastný na X.
Ve videu také ukázal „fintu“, jak čistí stůl pomocí napařovací žehličky. „Jediný problém je, že v nádherné kanceláři, která tady zbyla po mých předchůdcích, mají stoly na sobě takové fleky, jak tam lidé pokládali pití, tak já mám na to takový trik,“ popsal.
Šťastný měl dosud kancelář ve Strakově akademii, kde sídlí úřad vlády. Někteří jeho podřízení úřadovali v budově ministerstva kultury, které řídí Oto Klempíř (za Motoristy).
Pozici ministra pro sport, zdraví a prevenci nově vytvořila současná koalice ANO, SPD a Motoristů. Podle informací úřadu vlády pozice vznikla proto, aby měl sport v Česku stabilní a předvídatelnou podporu a aby jeho financování i řízení mělo jasná pravidla. Kabinet ministra bude zároveň koordinovat aktivity v oblasti prevence a zdravého životního stylu.